Україна і Швеція підписали документ про співпрацю у сфері розвитку повітряних спроможностей

22 жовтня 2025, 17:05
Скриншот з відео
Шведський прем’єр сказав, що його держава багато вчиться від України.

Президент України Володимир Зеленський і шведський прем’єр-міністр Ульф Крістерссон підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей.

Про це стало відомо на пресконференції після підписання документа.
 
Крістерссон сказав, що документ наблизить обидві держави до укладення великої експортної угоди із оборонною компанією SAAB, а також відкриє великі можливості для повітряних сил України і Швеції та для довгострокової промислової співпраці між обома державами.
 
Шведський прем’єр сказав, що його держава багато вчиться від України і на зустрічі з українською делегацією пройшлися по конкретних галузях, у яких Швеція може перейняти український досвід. 
 
Крістерссон зауважив, що лист про наміри не передбачає конкретні поставки допомоги, а передбачає довгострокову співпрацю і можливості укласти велику угоду між країнами. 
 
Глава шведського уряду також сказав, що зараз Швеція починає виробляти 100-150 винищувачів JAS 39 Gripen серії E, і це "дозволить побудувати дуже серйозні повітряні сили в Україні". 
 
"Сильна Україна із сильною обороною – це найкращий довгостроковий спосіб захисту не лише для України, а й для інших європейських націй", - наголосив Крістерссон.
росія окупантиШвеціявійна в Україні

