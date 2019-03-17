Україна ініціює міжнародну групу з аудиту завданих війною збитків

Україна ініціює створення міжнародної робочої групи з аудиту завданих збитків і втрат через військовий конфлікт.

Про це повідомив заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, інформує УП з посиланням на "Дзеркало тижня".

За його словами, Рахункова палата виходить з відповідною пропозицією до своїх колег з INTOSAI, що нараховує 200 країн-членів.

За його словами, це питання буде розглядатися у вересні на найближчому Конгресі INTOSAI. І, незважаючи на те, що він відбудеться в Москві, а українська делегація буде бойкотувати цей захід, є група підтримки, готова озвучити українську ініціативу.

Пацкан розповів, що мета цієї групи - розробка методології для оцінювання завданих збитків і механізмів ефективного контролю за використанням коштів на подолання цих збитків. Мова йде не тільки про Україну, а про розробку універсальної методології, яку могла б використовувати будь-яка держава, яка потерпіла внаслідок війни.

"У нас вже відбулася зустріч із міністром закордонних справ і послами низки країн. Ми донесли до них цю ідею і попросили розповісти про нашу ініціативу вищим органам аудиту в їхніх державах. Крім того, окремо проводимо зустрічі з дружніми до нас відомствами в Польщі, Литві, Чехії, які також можуть нам допомогти з цією ініціативою. Той факт, що ми не прив'язуємо виключно до України, а хочемо створити універсальну методологію для всіх, повинен нам допомогти", - зазначив глава Рахункової палати.

"Є чимало країн, теж зацікавлених у створенні такої робочої групи в INTOSAI, - Кіпр, Азербайджан, Афганістан, Грузія, Ірак, Кувейт, Македонія, Молдова, Сирія, Хорватія, Ізраїль і, на жаль, багато інших", - додав він.

На його думку, якщо показати на прикладі одного конфлікту, скільки було заподіяно збитків державі, скільки коштів необхідно для подолання цих наслідків, ставлення світу до держави-агресора буде змінюватися.

"Навіть більше, в міжнародних інстанціях, в судах ми зможемо використовувати ці дані, розраховані із застосуванням методики, затвердженої міжнародною організацією, кращими фахівцями. Нам буде легше відстоювати свої позиції, наші дані будуть безперечними, обґрунтованими", - сказав Пацкан.

Що стосується гальмування процесу країнами, винними в нанесенні військових збитків, то для протидії їм Україна прагне не тільки створити цю спеціальну робочу групу, а й очолити її.

Нагадаємо, що 5 березня Україна збиралась винести на розгляд засідання Міжнародної організації вищих органів аудиту створення спеціальної групи, яка буде займатися оцінкою понесених економічних втрат від анексії Росією Криму та окупації окремих районів Донецької та Луганської областей.