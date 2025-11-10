Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна ініціює термінове засідання МАГАТЕ через удари рф по енергосистемі

10 листопада 2025, 16:03
Україна ініціює термінове засідання МАГАТЕ через удари рф по енергосистемі
Фото: dpa
Міненерго повідомило, що росія завдала одного з найскладніших ударів по енергомережі, випустивши 45 ракет.

Україна звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) із вимогою терміново скликати Раду керуючих після нової масштабної атаки росії на українську енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Миколи Колісника.

За словами посадовця, ситуація в енергосистемі залишається складною після нічної атаки, під час якої ворог випустив 45 ракет різних типів, з них понад 30: балістичні та касетні.

"Цей обстріл став одним із технологічно найскладніших. росія цілеспрямовано вражає ключові елементи технологічної схеми енергосистеми, використовуючи розвідувальні дані", - наголосив Колісник.

Заступник міністра окремо звернув увагу на прицільні удари по підстанціях, які забезпечують електропостачання Хмельницької та Рівненської АЕС. Пошкодження цих ліній змушує атомну генерацію тимчасово знижувати виробництво, щоб уникнути аварійних ситуацій і каскадних відключень у мережі.

 
РосіявійнаенергетикаМАГАТЕ

Останні матеріали

Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Політика
Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 15:51
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників Кремля і в Європі – Politico
Політика
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників Кремля і в Європі – Politico
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 12:08
Довга темна зима прийшла завчасно. росія та Україна посилюють свою енергетичну війну – Філліпс О'Брайен
Політика
Довга темна зима прийшла завчасно. росія та Україна посилюють свою енергетичну війну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 00:17
betking Екстра-ліга: яскраві матчі та інтрига перед 9 туром
Спорт
betking Екстра-ліга: яскраві матчі та інтрига перед 9 туром
09 листопада 2025, 15:39
кремль співпрацює з німецькими партіями проти Мерца. Інші політики це критикують, але не обговорюють, як їм запобігти – t-online
Політика
кремль співпрацює з німецькими партіями проти Мерца. Інші політики це критикують, але не обговорюють, як їм запобігти – t-online
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 14:14
Ефект Чейні. Як Дік Чейні став випадковим архітектором влади Трампа – Макс Бут
Політика
Ефект Чейні. Як Дік Чейні став випадковим архітектором влади Трампа – Макс Бут
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 10:31
Евакуація, відступ, виведення військ... Поразка – Том Купер
Політика
Евакуація, відступ, виведення військ... Поразка – Том Купер
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 00:37
Вплив еволюції сприйняття загроз на трансатлантичний альянс. 4 сценарії майбутнього НАТО – Ерік Браттберг
Політика
Вплив еволюції сприйняття загроз на трансатлантичний альянс. 4 сценарії майбутнього НАТО – Ерік Браттберг
Переклад iPress – 06 листопада 2025, 16:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється