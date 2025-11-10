Україна ініціює термінове засідання МАГАТЕ через удари рф по енергосистемі

Міненерго повідомило, що росія завдала одного з найскладніших ударів по енергомережі, випустивши 45 ракет.

Україна звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) із вимогою терміново скликати Раду керуючих після нової масштабної атаки росії на українську енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Миколи Колісника.

За словами посадовця, ситуація в енергосистемі залишається складною після нічної атаки, під час якої ворог випустив 45 ракет різних типів, з них понад 30: балістичні та касетні.

"Цей обстріл став одним із технологічно найскладніших. росія цілеспрямовано вражає ключові елементи технологічної схеми енергосистеми, використовуючи розвідувальні дані", - наголосив Колісник.

Заступник міністра окремо звернув увагу на прицільні удари по підстанціях, які забезпечують електропостачання Хмельницької та Рівненської АЕС. Пошкодження цих ліній змушує атомну генерацію тимчасово знижувати виробництво, щоб уникнути аварійних ситуацій і каскадних відключень у мережі.