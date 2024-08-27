Україна контролює 1294 кв. км у Курській області – це 100 населених пунктів – Сирський
27 серпня 2024, 13:37
iakursk.ru
Сили оборони взяли в полон 594 російських військових.
Україна за час курської операції взяла під контроль 1294 квадратних кілометри – це сто населених пунктів.
Про це сказав головнокомандувач Олександр Сирський під час форуму "Україна 2024. Незалежність".
Сили оборони взяли в полон 594 російських військових. Ворог намагається протидіяти і стягує війська, зокрема з інших напрямків.
"Намагається створити кільце оборони довкола нашого наступального угруповання, планує контрнаступальні дії", – повідомив Сирський.