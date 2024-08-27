Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна контролює 1294 кв. км у Курській області – це 100 населених пунктів – Сирський

27 серпня 2024, 13:37
Україна контролює 1294 кв. км у Курській області – це 100 населених пунктів – Сирський
iakursk.ru
Сили оборони взяли в полон 594 російських військових.
Україна за час курської операції взяла під контроль 1294 квадратних кілометри – це сто населених пунктів.
 
Про це сказав головнокомандувач Олександр Сирський під час форуму "Україна 2024. Незалежність".
 
Сили оборони взяли в полон 594 російських військових. Ворог намагається протидіяти і стягує війська, зокрема з інших напрямків.
 
"Намагається створити кільце оборони довкола нашого наступального угруповання, планує контрнаступальні дії", – повідомив Сирський. 
війна в УкраїніКурська областьросія окупанти

Останні матеріали

росія повинна зробити вибір. Інакше курських операцій побільшає – Дональд Гілл
Cуспільство
росія повинна зробити вибір. Інакше курських операцій побільшає – Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 серпня 2024, 16:11
Завдати росіянам максимальних втрат. Чому Захід боїться перемоги України – Ендрю Таннер
Політика
Завдати росіянам максимальних втрат. Чому Захід боїться перемоги України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 27 серпня 2024, 10:57
Запитання-відповіді. Особливості роботи ЗРК і системи
Політика
Запитання-відповіді. Особливості роботи ЗРК і системи "свій-чужий" у російських військах – Том Купер
Переклад iPress – 26 серпня 2024, 22:48
Титанічні зусилля та вражаючі результати. Як ЗСУ пробивали
Технології
Титанічні зусилля та вражаючі результати. Як ЗСУ пробивали "коридори" в російській протиповітряній обороні – Том Купер
Переклад iPress – 26 серпня 2024, 14:32
Стратегічний успіх України. Який чомусь ігнорують західні ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічний успіх України. Який чомусь ігнорують західні ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 серпня 2024, 12:39
Наступ ЗСУ в Курській області сягнув кульмінації. Пуддінг збрехав чи збрехали Пуддінгу? – Том Купер
Політика
Наступ ЗСУ в Курській області сягнув кульмінації. Пуддінг збрехав чи збрехали Пуддінгу? – Том Купер
Переклад iPress – 25 серпня 2024, 18:51
Курський напрямок. Для захоплення Глушковського району потрібно знищити російське ППО та системи РЕБ – Том Купер
Cуспільство
Курський напрямок. Для захоплення Глушковського району потрібно знищити російське ППО та системи РЕБ – Том Купер
Переклад iPress – 23 серпня 2024, 16:38
Курська наступальна операція. Знищувати ворога на його території – це круто! – Ендрю Таннер
Політика
Курська наступальна операція. Знищувати ворога на його території – це круто! – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 23 серпня 2024, 12:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється