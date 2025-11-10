Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна має відмовитися від прайс-кепів – Єврокомісія

10 листопада 2025, 18:44
Союз закликає Україну лібералізувати ринок електроенергії та газу, щоб завершити інтеграцію в європейську енергосистему.

Україна має поступово скасувати цінові обмеження на електроенергію (прайс-кепи) у всіх сегментах ринку та спеціальні зобов’язання з надання публічних послуг (ПСО) у газовому секторі, щоб завершити інтеграцію свого енергетичного ринку з ЄС.

Про це йдеться у щорічній доповіді комісії "Пакет розширення", оприлюдненій 4 листопада в Брюсселі.

ЄК зазначає, що у липні 2025 року Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила денні та внутрішньодобові прайс-кепи на спотовому ринку електроенергії більш ніж на 60%. Водночас ринки «на добу наперед», внутрішньодобовий та балансуючий усе ще функціонують у режимі цінових обмежень.

"Скасування цінових обмежень та зобов’язань з надання публічних послуг має супроводжуватися створенням механізму фінансування для вразливих споживачів", - зазначено у документі. 

Також у доповіді наголошено, що тарифи на передачу електроенергії залишаються недостатніми для інвестицій та технічного обслуговування мереж, необхідних для енергетичних і кліматичних реформ.

ЄК підкреслює: поступова лібералізація цін та відмова від адміністративного втручання є обов’язковою умовою для інтеграції українського ринку електроенергії до європейського простору. Наразі пакет законодавчих змін, який має забезпечити повноцінний маркеткаплінг, очікує на розгляд у Верховній Раді.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначав, що система обмеження цін на електроенергію в Україні потребує подальшого реформування та наближення до європейської моделі, де ринок регулюється конкуренцією, а не адміністративними рішеннями.

Нагадаємо, 25 липня НКРЕКП підвищила граничні ціни на електроенергію у вечірні пікові години з 17:00 до 23:00.

 
