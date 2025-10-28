Україна нарощує оборону Покровська та тестує нові системи озброєння – Зеленський

Зеленський наголосив, що місто Покровськ залишається головною ціллю російських окупантів.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами розповів про ситуацію на сході країни, ефективність протиповітряної оборони та застосування нових озброєнь. За його словами, ударні дрони-камікадзе нині несуть більшу загрозу, ніж балістичні ракети, оскільки для їхнього знищення потрібно задіювати весь арсенал протиповітряної оборони — від винищувачів і гелікоптерів до дронів-перехоплювачів.

"Ми збиваємо балістичну ракету принаймні там, де у нас стоїть Patriot. А щоб збити таку велику кількість “Шахедів” на такій висоті, потрібно застосовувати все", — пояснив президент.

Він додав, що ефективність збиття дронів значно залежить від погодних умов: у мороз складніше застосовувати гелікоптери, а під час дощу авіація обмежена у видимості.

Оборона Покровська

Зеленський наголосив, що місто Покровськ залишається головною ціллю російських окупантів. За його словами, росія ще минулого року планувала його захопити, але наразі цього не вдалося, попри значні втрати особового складу.

"На Покровськ вони віддали такі сили, що Україна не може на один напрямок віддати один до восьми людей. Ви уявіть собі, скільки там у “рускіх” сил. Але при цьому запланованого результату у них немає", — зазначив Зеленський.

Президент пояснив, що окупанти намагаються показати захоплення міста на картах та поширюють дезінформацію про позиції на Дніпропетровщині, щоб створити враження контролю над більшою частиною сходу України.

"Це просто брехня. Вони хочуть, щоб виглядало, ніби Україна віддає усе, що вони хочуть. Але ми тримаємо Покровськ і нарощуємо угруповання для захисту", — підкреслив глава держави.

За його словами, українські військові спостерігають росіян за допомогою дронів, і будь-яка активність окупантів відразу фіксується та знищується.

Нові озброєння

Зеленський також повідомив, що Україна вирішила проблему дефіциту деяких протиповітряних ракет, які активно використовуються для захисту.

"Там дефіцитні речі. Не через те, що хтось блокував. Просто велика кількість використовується. Перехоплювачі запрацюють, команд стане більше, будуть збивати більше", — сказав він.

Президент підкреслив ефективність нових українських ракет: далекобійних “Рута” та ракет-дронів “Фламінго”, які вже успішно застосовувалися у бойових умовах, продемонструвавши «дієвий результат».

Україна планує у 2025 році масштабувати застосування цих озброєнь, переходячи від одиничних запусків до серйозних та масових операцій.

"Ми робимо все, щоб цьогоріч спробували не по одній, по дві, по три, а серйозно. Ми на це дуже сподіваємося. Обидві ракети — сильні історії", — зазначив Зеленський.

Таким чином, глава держави підкреслив важливість міжнародної військової допомоги та готовність України ефективно захищати ключові позиції на сході країни.