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Україна націлила безпілотники на єдиний російський стратегічний радар радіусом 3000 км – Forbes

18 квітня 2024, 15:52
Україна націлила безпілотники на єдиний російський стратегічний радар радіусом 3000 км – Forbes
Wikipedia
Двічі за тиждень українські дрони цілилися на радар "Контейнер".

Про це йдеться в матеріалі Forbes

Українські безпілотники двічі атакували російську загоризонтну радіолокаційну станцію "Контейнер" в Мордовії, яка знаходиться за 700 км від кордону. 

Того тижня ЗСУ вже намагалися вразити безпілотниками цей радар, але промахнулися. 

Вчора була друга спроба - більш успішна. 

"Те, що українцям довелося спрямувати на "Контейнер" не один безпілотник, підкреслює, наскільки складно завдати удару по радару, який перебуває за сотні миль від українських кордонів, і чиї компоненти розкидані на великій території. Не варто очікувати, що "Контейнер" буде легко знищено. Українці продовжать завдавати ударів по унікальному радару", - пише видання

Попрои те, що загоризонтний радар не настільки точний, як звичайний, але завдяки дальності своєї дії він невразливий для всіх видів ударної зброї, окрім найбільш далекобійної, якою володіють небагато країн.

Проте Київ зміг розробити абсолютно нові види ударних безпілотників великої дальності, які летять територією росії на відстань в 1000 км і завдають ударів по авіабазах, штабах, нафтосховищах та стратегічних підприємствах.

"Поки що рано говорити про те, чи завдав наліт безпілотників шкоди "Контейнеру" і наскільки серйозної. Навіть перекидання однієї або декількох приймальних веж не вивело б радар з ладу остаточно. Якщо українці були розумними, досвідченими і удачливими під час планування і проведення рейду, вони могли націлитися на центр управління радаром, без якого вежі не приносять користі", - пишуть журналісти Forbes.

Після двох нальотів цього тижня можна констатувати, що українці сповнені рішучості якщо не знищити, то придушити "Контейнер". 

Ймовірно, це частина ширшої стратегії, спрямованої на те, щоб зробити повітряний простір України безпечнішим для українських військових літаків, включно з F-16, і водночас засліпити російські системи ППО від нальотів безпілотників.

Зазначимо, що загоризонтна радіолокаційна станція - це радіолокаційна станція, здатна виявляти цілі на дуже великих відстанях, зазвичай від сотень до тисяч кілометрів, за межами горизонту радіолокації - це межа дальності для звичайного радара.

 

ЗСУВтрати росії на війнірадар Контейнер

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