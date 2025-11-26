Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна не має стосунку до скандалу зі зливом стенограм Віткоффа – Подоляк

26 листопада 2025, 19:41
Україна не має стосунку до скандалу зі зливом стенограм Віткоффа – Подоляк
Фото: Reuters
Подоляк зазначив, що злив стенограм вплине передусім на внутрішню політику та дискусії в інших країнах, зокрема в США.

Україна не причетна до скандалу зі зливом стенограм розмов спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа з російськими посадовцями.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, Київ відокремлює офіційні документи та переговори від публікацій і витоків інформації. Він підкреслив, що мирний план, який обговорюється США та європейськими партнерами, спрямований на створення реалістичного механізму припинення війни, гарантії безпеки, роль союзників і наслідки для росії у разі повторної агресії.

Подоляк зазначив, що злив стенограм вплине передусім на внутрішню політику та дискусії в інших країнах, зокрема в США, і підкреслив, що Україна до організації публікацій не має жодного стосунку. “Ми діємо прямо, у межах партнерських домовленостей, із прозорою логікою та зрозумілими червоними лініями”, – додав радник керівника ОПУ.

Він також повідомив, що всі чутливі питання, включно з територіями та чисельністю Збройних сил України, обговорюватимуться лише між президентами України та США. “Президент України в будь-який момент готовий до такої зустрічі. Без особистої розмови коректно відповісти на найчутливіші питання неможливо”, – підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, 26 листопада Bloomberg опублікував записи розмов Віткоффа з помічником президента росії Юрієм Ушаковим. Зі стенограми випливає, що Віткофф радив Ушакову, як представити Трампу пропозиції щодо України, і фактично зірвав постачання крилатих ракет Tomahawk до України. Також матеріали свідчать, що розробником скандального “мирного плану”, який Білий дім намагався нав’язати Україні, є саме росія, а не США.

У Білому домі не заперечили правдивості стенограми та навіть похвалили дії Віткоффа.

