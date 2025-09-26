Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна оголосила про відповідь Угорщині на санкції проти українських військових

26 вересня 2025, 14:55
Україна оголосила про відповідь Угорщині на санкції проти українських військових
Фото: МЗС України
Це відповідь на таку саму заборону Будапешта
У відповідь на те, що Угорщина заборонила в’їзд трьом українським військовим, Україна ухвалила дзеркальне рішення.
 
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
 
Тепер в Україну не зможуть в’їхати троє угорських високопоставлених військових. За словами Сибіги, це стало відповіддю на "попередню безпідставну заборону" Угорщини на в'їзд для українських військових чиновників.
 
"На кожен акт неповаги з боку Угорщини буде надано адекватну відповідь, особливо на неповагу до наших військових", — написав міністр.
 
Нагадаємо, ще в липні Будапешт заборонив вʼїзд на свою територію трьом українським посадовцям через смерть на Закарпатті етнічного угорця Йожефа Шебештьєна, якого до того мобілізували.
 
Заборона стосується начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ (полковника Віталія Ткаченка), командувача оперативного командування "Захід" (бригадного генерала Володимира Шведюка) та керівника Департаменту мобілізації Міністерства оборони (полковника Романа Юзвенка). Наприкінці серпня Угорщина також заборонила в'їзд для командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді (Мадяра) через атаку на нафтопровід "Дружба".
війна в Україніросія окупантиМЗС України

