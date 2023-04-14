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ПОЛІТИКА

Україна отримає від USAID 367 млн грн на переробку агропродукції

14 квітня 2023, 17:27
Україна отримає від USAID 367 млн грн на переробку агропродукції
допомога
Мета програми – покращити доступ дрібних виробників сільгосппродукції до потужностей із доопрацювання, переробки зернових, олійних і бобових культур на продовольчі, кормові, промислові продукти та біопаливо.

Програма USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО) надасть 367 млн грн для співфінансування проєктів щодо підтримки переробки зернових, олійних та бобових культур в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Повідомляється, що мета програми – покращити доступ дрібних виробників сільгосппродукції до потужностей з доопрацювання, переробки зернових, олійних і бобових культур на продовольчі, кормові, промислові продукти та біопаливо. Діяльність буде спрямована, переважно, на розширення діючих переробних потужностей, що призведе до збільшення виробництва продуктів переробки зернових із вищою доданою вартістю для внутрішнього споживання та експорту.

Йдеться про реалізацію проєктів щодо розвитку регіональних переробних потужностей зернових, бобових та олійних культур, виготовлення товарних партій продукції з високою доданою вартістю, диверсифікації переробки, а також проєктів щодо підвищення продуктивності переробних потужностей.

Крім того, USAID планує підтримати проєкти, що запроваджують кращі практики та стандарти контролю якості на різних етапах переробки продукції, та проєкти, в рамках яких буде розпочато або диверсифіковано виробництво біоетанолу або твердого біопалива з відходів переробки зерна.

За планами USAID, у результаті реалізації проєктів буде впроваджено, щонайменше, дві нові технології доробки/переробки зерна, а також збільшено кількість робочих місць. Нові переробні підприємства, створені в рамках проєкту, зможуть досягти планових показників виробництва, а підприємства галузі, що вже працюють, зможуть збільшити обсяги виробництва на 20%, розширити асортимент виробництва на 25% і збільшити обсяги продажів на 10% у перший рік.

Повідомляється, що кошти будуть надані в межах двадцяти проєктів терміном впровадження до двох років; сума кожного субгранта становитиме від 10 000 000 до 36 000 000 грн і буде обговорена індивідуально.

Нагадаємо, Франція готова надати Україні фінансову допомогу у розмірі 2 млрд євро.

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