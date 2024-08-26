Україна перед наступом у Курську область отримала супутникові знімки від США та Великої Британії – NYT

Співрозмовники стверджують, що інформація була надана не для наступу вглиб території країни-агресорки.

Перед початком Курської операції Україна отримала від Сполучених Штатів Америки та Великої Британії супутникові знімки та інші дані про регіон.

Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на неназваних американських чиновників та британських аналітиків.

Співрозмовники стверджують, що інформація була надана не для наступу вглиб території країни-агресорки.

Американські посадовці розповіли журналістам, що супутникові знімки та інші дані передавалися, щоб командування ЗСУ краще відстежувало підкріплення окупаційних військ, які могли б становити загрозу.