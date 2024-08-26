Україна перед наступом у Курську область отримала супутникові знімки від США та Великої Британії – NYT
26 серпня 2024, 10:10
iakursk.ru
Співрозмовники стверджують, що інформація була надана не для наступу вглиб території країни-агресорки.
Перед початком Курської операції Україна отримала від Сполучених Штатів Америки та Великої Британії супутникові знімки та інші дані про регіон.
Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на неназваних американських чиновників та британських аналітиків.
Співрозмовники стверджують, що інформація була надана не для наступу вглиб території країни-агресорки.
Американські посадовці розповіли журналістам, що супутникові знімки та інші дані передавалися, щоб командування ЗСУ краще відстежувало підкріплення окупаційних військ, які могли б становити загрозу.
На їхню думку, спроби України тримати під контролем більше територій на кордоні з рф можуть призвести до ризику перенапруження ліній постачання Сил оборони та ослаблення захисних можливостей. Крім того, зосередження військ у Курській області може створити вразливі місця на східному фронті. Зокрема, загрозлива обстановка на Донбасі, де тривають важкі бої з окупантами.
Аналітик британської розвідувальної компанії Janes Джеймс Рендс вважає, що розширення лінії фронту вимагає значних ресурсів. Це може виснажити інші ділянки фронту або зменшити резерви. Водночас ЗСУ продемонстрували здатність проводити комплексні наступальні операції, координуючи дії піхоти, бронетехніки та артилерії.