Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Україна перемагає росію у війні безпілотників – Newsweek

03 серпня 2023, 14:54
Україна перемагає росію у війні безпілотників – Newsweek
Фото: Валерій Шергін/facebook.com
Видання зазначає, що війна в Україні призвела до прискорення розвитку технологій безпілотних літальних апаратів.

Україна і росія активно використовують безпілотники у війні, і Україна схиляє чашу терезів на свою користь у цій битві.

Про це пише Newsweek з посиланням на думку експертів.

"Я не думаю, що є які-небудь сумніви в тому, що Україна перемагає в конфлікті з безпілотниками", - сказав Newsweek британський експерт з безпілотників Стів Райт.

Видання зазначає, що війна в Україні призвела до прискорення розвитку технологій безпілотних літальних апаратів. І Київ, і москва з усіх сил намагалися посилити свої сили безпілотними транспортними засобами, і, за словами Райта, битва "дуже сильно загострилася". 

Україна витратила час і гроші на створення своєї "армії дронів", але росія також використовує безпілотні технології, щоб доповнити свої збройні сили.

Найвідомішими з російських безпілотників є безпілотники Shahed іранського виробництва. При цьому експерти кажуть, що безпілотники Shahed відносно схожі на новий безпілотний літальний апарат, помічений на кадрах, записаних під час ударів безпілотників в москві.

Зокрема, новий безпілотник "Бобер" засвітився в декількох роликах про атаки безпілотників в російській столиці. Аналітики кажуть, що дрон не був помічений де-небудь ще в ході конфлікту і, ймовірно, являє собою нову комбінацію раніше існуючих частин і конструкцій.

Київ зазвичай не бере на себе відповідальність за удари по території росії, проте в українській розвідці заявили, що удари безпілотників триватимуть до тих пір, поки Україна не відновить контроль над територією, якою вона володіла в 1991 році.

Аналітики згодні з тим, що в ударах є певний психологічний аспект: безпілотники завдають шкоди, незважаючи на системи протиповітряної оборони і радіоелектронної боротьби навколо російської столиці. Однак, на їхню думку, просування вперед з використанням безпілотних літальних апаратів "як і раніше є лише невеликою частиною всієї війни" і істотно не змінить її курс.

Раніше повідомлялось, що українські бригади ЗСУ, які проходили навчання у країнах НАТО, перестали під час наступу на фронті використовувати американську тактику ведення бойових дій. Українські військові повернулись до тактики, "яку знають найкраще". 
війнабезпілотникиЗСУрф тероризм

Останні матеріали

путін і
Політика
путін і "вагнерівці" все ще полюють на Африку та її ресурси. Що можуть вдіяти США – адмірал Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 15:21
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Cуспільство
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 12:29
Зберегти американську демократію. Обвинувачення Трампа в заколоті – це саме та справа – The Atlantic
Політика
Зберегти американську демократію. Обвинувачення Трампа в заколоті – це саме та справа – The Atlantic
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 09:31
Німеччина вчиться бути командним гравцем. Довгий шлях Leopard'ів в Європі – Бенджамін Талліс
Політика
Німеччина вчиться бути командним гравцем. Довгий шлях Leopard'ів в Європі – Бенджамін Талліс
Переклад iPress – 02 серпня 2023, 16:37
Святі, громи та блискавки. Інтенсивна повітряна війна України та росії, частина 1 – Том Купер
Технології
Святі, громи та блискавки. Інтенсивна повітряна війна України та росії, частина 1 – Том Купер
02 серпня 2023, 12:50
Треба переорієнтувати увагу. США потрібен власний стратегічний переломний момент в Європі – Ендрю Міхта
Політика
Треба переорієнтувати увагу. США потрібен власний стратегічний переломний момент в Європі – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 02 серпня 2023, 09:08
Як ЗСУ готуються вбивати
Політика
Як ЗСУ готуються вбивати "цих виродків". Рішення щодо великого прориву України на південь ще не прийнято – The Economist
Переклад iPress – 01 серпня 2023, 15:26
Підтримка України виводить США у лідери. Чому українська перемога важлива для американців – Hudson Institute
Політика
Підтримка України виводить США у лідери. Чому українська перемога важлива для американців – Hudson Institute
Переклад iPress – 01 серпня 2023, 13:05
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється