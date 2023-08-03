Україна перемагає росію у війні безпілотників – Newsweek

Видання зазначає, що війна в Україні призвела до прискорення розвитку технологій безпілотних літальних апаратів.

Україна і росія активно використовують безпілотники у війні, і Україна схиляє чашу терезів на свою користь у цій битві.

Про це пише Newsweek з посиланням на думку експертів.

"Я не думаю, що є які-небудь сумніви в тому, що Україна перемагає в конфлікті з безпілотниками", - сказав Newsweek британський експерт з безпілотників Стів Райт.

Видання зазначає, що війна в Україні призвела до прискорення розвитку технологій безпілотних літальних апаратів. І Київ, і москва з усіх сил намагалися посилити свої сили безпілотними транспортними засобами, і, за словами Райта, битва "дуже сильно загострилася".

Україна витратила час і гроші на створення своєї "армії дронів", але росія також використовує безпілотні технології, щоб доповнити свої збройні сили.

Найвідомішими з російських безпілотників є безпілотники Shahed іранського виробництва. При цьому експерти кажуть, що безпілотники Shahed відносно схожі на новий безпілотний літальний апарат, помічений на кадрах, записаних під час ударів безпілотників в москві.

Зокрема, новий безпілотник "Бобер" засвітився в декількох роликах про атаки безпілотників в російській столиці. Аналітики кажуть, що дрон не був помічений де-небудь ще в ході конфлікту і, ймовірно, являє собою нову комбінацію раніше існуючих частин і конструкцій.

Київ зазвичай не бере на себе відповідальність за удари по території росії, проте в українській розвідці заявили, що удари безпілотників триватимуть до тих пір, поки Україна не відновить контроль над територією, якою вона володіла в 1991 році.

Аналітики згодні з тим, що в ударах є певний психологічний аспект: безпілотники завдають шкоди, незважаючи на системи протиповітряної оборони і радіоелектронної боротьби навколо російської столиці. Однак, на їхню думку, просування вперед з використанням безпілотних літальних апаратів "як і раніше є лише невеликою частиною всієї війни" і істотно не змінить її курс.