Україна підтримала скликання Радбезу ООН Естонією

Прохання Естонії демонструє той рівень загрози, яку зараз становлять провокації росії.

Україна повністю підтримує Естонію у запиті щодо скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Вперше за 34 роки Естонія звернулася з проханням про скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН. Це демонструє безпрецедентний масштаб загроз, які агресивна росія становить для стабільності Європи", - написав міністр.

Сибіга додав, що Україна вже звернулася до Республіки Корея, яка зараз головує в ООН, з проханням взяти участь в зустрічі та представити свій погляд на ситуацію.

"Ми підтримуємо дружню Естонію в закликах до рішучої та єдиної відповіді на постійну дестабілізацію міжнародного миру та безпеки росією", - зазначив міністр.