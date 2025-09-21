Україна підтримала скликання Радбезу ООН Естонією
21 вересня 2025, 19:51
Фото: МЗС України
Прохання Естонії демонструє той рівень загрози, яку зараз становлять провокації росії.
Україна повністю підтримує Естонію у запиті щодо скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
"Вперше за 34 роки Естонія звернулася з проханням про скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН. Це демонструє безпрецедентний масштаб загроз, які агресивна росія становить для стабільності Європи", - написав міністр.
Сибіга додав, що Україна вже звернулася до Республіки Корея, яка зараз головує в ООН, з проханням взяти участь в зустрічі та представити свій погляд на ситуацію.
"Ми підтримуємо дружню Естонію в закликах до рішучої та єдиної відповіді на постійну дестабілізацію міжнародного миру та безпеки росією", - зазначив міністр.