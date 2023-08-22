Україна планує створити ще 9 пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС – Шмигаль

Зараз завданням уряду є запровадження спільного митного та прикордонного контролю з країнами Євросоюзу.

Україна та Польща розпочали реалізацію ініціативи, згідно з якою на кордоні між країнами запустять єдині пункти пропуску.

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, зараз завданням уряду є запровадження спільного митного та прикордонного контролю з країнами Євросоюзу.

"Тобто буде один пункт пропуску, де працюватимуть представники обох держав. Цим досягаємо більшої інтеграції до європейського простору, прискорюємо логістику, мінімізуємо корупцію. Пілотний проект реалізуємо на польсько-українському кордоні", - розповів глава Кабміну.

"Розбудова прикордонної інфраструктури. Зокрема, мережі автомобільних пунктів пропуску. Наразі на кордоні з ЄС їх функціонує 21. Три з них відкриті під час повномасштабної війни. У планах створення ще дев'яти пунктів пропуску та модернізація 13", – сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

"Є домовленість про отримання Україною 160 млн євро пільгового кредиту від польських партнерів для оновлення доріг, пунктів пропуску, закупівлі сканерів", – сказав прем'єр.

Він уточнив, що Україна хоче реалізувати таку ініціативу на кордоні з Румунією. Відповідну пропозицію вже надіслали румунській стороні.