Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Україна планує створити ще 9 пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС – Шмигаль

22 серпня 2023, 18:28
Україна планує створити ще 9 пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС – Шмигаль
Фото: Укрінформ
Зараз завданням уряду є запровадження спільного митного та прикордонного контролю з країнами Євросоюзу.

Україна та Польща розпочали реалізацію ініціативи, згідно з якою на кордоні між країнами запустять єдині пункти пропуску.

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, зараз завданням уряду є запровадження спільного митного та прикордонного контролю з країнами Євросоюзу.

"Тобто буде один пункт пропуску, де працюватимуть представники обох держав. Цим досягаємо більшої інтеграції до європейського простору, прискорюємо логістику, мінімізуємо корупцію. Пілотний проект реалізуємо на польсько-українському кордоні", - розповів глава Кабміну.

"Розбудова прикордонної інфраструктури. Зокрема, мережі автомобільних пунктів пропуску. Наразі на кордоні з ЄС їх функціонує 21. Три з них відкриті під час повномасштабної війни. У планах створення ще дев'яти пунктів пропуску та модернізація 13", – сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.
"Є домовленість про отримання Україною 160 млн євро пільгового кредиту від польських партнерів для оновлення доріг, пунктів пропуску, закупівлі сканерів", – сказав прем'єр.

Він уточнив, що Україна хоче реалізувати таку ініціативу на кордоні з Румунією. Відповідну пропозицію вже надіслали румунській стороні.

ЄСШмигалькордони

Останні матеріали

Занадто мало, занадто пізно. Україна платить дуже високу ціну за зволікання Заходу – Едвард Лукас
Політика
Занадто мало, занадто пізно. Україна платить дуже високу ціну за зволікання Заходу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 серпня 2023, 14:49
Нерішучість Байдена. Повільне надання зброї зашкодило контрнаступу Києва і грає на руку Дональду Трампу – Wall Street Journal
Політика
Нерішучість Байдена. Повільне надання зброї зашкодило контрнаступу Києва і грає на руку Дональду Трампу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 22 серпня 2023, 12:22
Трансформація війни. Частина І – об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі – Мік Раян
Технології
Трансформація війни. Частина І – об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі – Мік Раян
Переклад iPress – 22 серпня 2023, 09:10
путін націлений на переобрання. Тож ціна війни може лише зростати – The Guardian
Бізнес & Фінанси
путін націлений на переобрання. Тож ціна війни може лише зростати – The Guardian
Переклад iPress – 21 серпня 2023, 17:08
Висота 166, схоже, під українським контролем. Але є в росіян і прямі попадання:
Cуспільство
Висота 166, схоже, під українським контролем. Але є в росіян і прямі попадання: "Луна-25" у Місяць – Том Купер
Переклад iPress – 21 серпня 2023, 11:59
Не слід читати Washington Post. ЗСУ просуваються і знищують російську артилерію – Філліпс О'Брайен
Політика
Не слід читати Washington Post. ЗСУ просуваються і знищують російську артилерію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 серпня 2023, 00:20
Швейцарія – новий рай для відмивання грошей. Прокуратура і суди в долі – розслідування Вадима Клейнера
Бізнес & Фінанси
Швейцарія – новий рай для відмивання грошей. Прокуратура і суди в долі – розслідування Вадима Клейнера
Переклад iPress – 18 серпня 2023, 16:27
Історія зради: команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 2
Політика
Історія зради: команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 2
Переклад iPress – 18 серпня 2023, 12:06
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється