Шмигаль попереджає про Третю світову війну напередодні голосування в Конгресі щодо надання допомоги

Якщо "Україна впаде", то "глобальну, глобальну систему безпеки буде зруйновано" і всьому світу доведеться шукати нову систему безпеки.

Якщо Україна програє конфлікт з росією, розпочнеться "Третя світова війна", і закликав Конгрес США ухвалити законопроект про зовнішню допомогу, який вже давно перебуває в стадії розгляду.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє ВВС.

За його словами, якщо "Україна впаде", то "глобальну, глобальну систему безпеки буде зруйновано" і всьому світу доведеться шукати нову систему безпеки.

"Або буде багато конфліктів, багато подібних воєн, і врешті-решт це може призвести до Третьої світової війни", - додав прем'єр.

Шмигаль висловив "обережний оптимізм" з приводу того, що Конгрес США зможе виділити Києву 61 млрд доларів. Палата представників проголосує за пакетом цієї суботи.

"Ці гроші нам потрібні вчора, не завтра, не сьогодні", - сказав Шмигаль про допомогу США у сфері безпеки.

Як зазначає ВВС, це не вперше, коли Україна виступає з таким тривожним попередженням про наслідки своєї потенційної поразки. Минулого року президент Володимир Зеленський заявив, що якщо росія виграє війну, вона може потім вторгнутися до Польщі, що спровокує Третю світову війну.

Нагадаємо, спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що дотримується свого плану винести на голосування законопроєкти про іноземну допомогу, зокрема, і надання фінансування Україні та Ізраїлю. Голосування за ці законопроєкти відбудеться ввечері у суботу, 20 квітня.