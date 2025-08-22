Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна повернула своїх громадян, незаконно вивезених росією до кордону з Грузією

22 серпня 2025, 09:50
Україна повернула своїх громадян, незаконно вивезених росією до кордону з Грузією
джерело t.me/Klymenko
Серед повернутих 65 громадян — 10 жінок та 8 важкохворих людей.

В Україну повернули 65 громадян, яких рф без документів, засобів для існування, достатнього харчування та медичної допомоги примусово доставила у буферну зону на прикордонному пункті з Грузією. Частина з них відбувала терміни покарання, частин вважалися зниклими безвісти.

Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко, який наголосив, що такими діями рф вкотре порушує норми міжнародного та гуманітарного права.

Серед повернутих 65 громадян — 10 жінок та 8 важкохворих людей. У операції повернення взяли участь структурні підрозділи системи МВС.

Українців вдалося повернути завдяки взаємодії Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ, Міністерства охорони здоровʼя, Міністерства юстиції, Служби безпеки України та правоохоронних органів Молдови й Грузії. 

Клименко каже, що з’ясують всі деталі про утримання українців у буферній зоні та спроби росії використати громадян України задля провокацій та знущання. Він наголосив, що з кожним проведуть окрему роботу, яка включатиме юридичні, медичні та, безумовно, безпекові заходи.

війнаГрузіяІгор Клименкоросія окупанти

Останні матеріали

Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Політика
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 10:32
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Політика
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 15:55
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Політика
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 13:16
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Політика
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 09:02
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Політика
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 15:45
Перемир'я чи
Політика
Перемир'я чи "велика угода"? Що далі з переговорами між Україною та росією – Курт Волкер
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 12:09
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Політика
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 09:13
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському
Політика
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському "дуже хороші" гарантії безпеки для України – The Times
Переклад iPress – 19 серпня 2025, 16:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється