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ПОЛІТИКА

Україна прагне зустрітися з китайським прем'єром, щоб обговорити шлях до миру – Bloomberg

17 лютого 2024, 17:17
Україна прагне зустрітися з китайським прем'єром, щоб обговорити шлях до миру – Bloomberg
Фото: з вільних джерел
Участь Китаю у саміті миру щодо умов України вважається особливо важливою з огляду на вплив, який Пекін має на росію.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прагне зустрітися з китайським колегою Ван Ї на Мюнхенській конференції з безпеки сьогодні, щоб переконати Пекін взяти участь у саміті миру для обговорення умов Києва. Україна наполягає на проведенні саміту наступного місяця, хоча ця дата, ймовірно, буде перенесена на квітень або травень через відсутність участі світових лідерів, за словами людей, знайомих з планами, які говорили на умовах анонімності.

Про це повідомляє Bloomberg.

Швейцарія заявила, що відкрита для проведення саміту, і її дипломати зустрічаються з колегами з Китаю та інших країн, щоб оцінити їхню зацікавленість. Союзники України зацікавлені в тому, щоб будь-яка зустріч високого рівня включала різноманітних учасників з країн, що розвиваються, включаючи Бразилію, Південну Африку та Індію. Участь Китаю вважається особливо важливою з огляду на вплив, який Пекін має на росію.

"Радники з національної безпеки з десятків країн провели чотири зустрічі, щоб підготувати ґрунт для зустрічі на вищому рівні, але вони не досягли значного прогресу, і Китай був присутній лише на одній з них. Менша група чиновників також провела зустріч у грудні", — зазначає Bloomberg. 

Формула миру президента України Володимира Зеленського включає дотримання принципів Організації Об'єднаних Націй, таких як територіальна цілісність і суверенітет, а також виведення російських військ з країни й забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки.

Президент України Володимир Зеленський та Президент Франції Еммануель Макрон підписали в Парижі двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки, яка стала вже третьою подібною угодою на виконання Спільної декларації G7. Франція надасть Україні до 3 мільярдів євро військової допомоги у 2024 році.

КитайКулебаМюнхенська конференція

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