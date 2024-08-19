Україна стикається з вибором: як довго тримати позиції в Курській області і зберегти перевагу – The Times

Українські війська в Курській області володіють чотирма помітними перевагами.

Майже через два тижні після початку операції в Курській області Україна повинна вирішити: як довго залишатися, коли виводити війська і як зробити це безпечно, зберігаючи при цьому довгострокову стратегічну перевагу. Офіційні особи в Києві заявили, що ЗСУ не мають наміру назавжди окупуватизахоплену російську територію, але сподіваються, що прибуття тисяч добре екіпірованих солдатів, змусить москву перемкнути свою увагу зі сходу України.

Про це пише Майкл Еванс, кореспондент газети The Times.

Кореспондент зазначає, що досі українські сили в Курській області були добре забезпечені. Але якщо російські бомбардувальники й артилерія почнуть завдавати ударів по лініях постачання, українським військовим слід задуматися про відступ.

"Однак українські війська в Курській області мають чотири очевидні переваги: вони планують вийти тільки тоді, коли київське керівництво вирішить, що це буде найбільш сприятливий час з політичного та стратегічного погляду; вони мають вогневу міць, включаючи засоби протиповітряної оборони, щоб захистити себе; вони мають густий лісовий масив для прикриття; і вони утримують з сотні російських полонених", — вважає Еванс.

Однак, навіть якщо українські війська успішно відійдуть, коли Київ віддасть наказ, москву попередили, що кордон, який вона розділяє з Україною в західних областях Курської, Бєлгородської та Брянської, більше ніколи не буде безпечним від нападу. Несподіване вторгнення України довело це.