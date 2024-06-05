Україна тисне на США та Європу щодо посилення підготовки пілотів F-16 – Politico

Київ дедалі більше розчарований обмеженим набором навчальних кадрів.

США стверджують, що у них є інші клієнти.

Про це йдеться в матеріалі медіаорганізації Politico.

Українські чиновники тиснуть на США та інші країни, щоб вони активізували навчання пілотів F-16, кажучи, що поточний конвеєр не виробляє достатньо авіаторів для польотів на реактивних літаках, які незабаром будуть подаровані Києву.

Україна заявляє, що має 30 пілотів, які мають право негайно почати навчання в США. Проте адміністрація Байдена повідомила Києву, що не вистачає шкільних місць у програмі, що базується в Арізоні, щоб прийняти більше 12 пілотів-стажерів одночасно, за словами трьох людей, які безпосередньо знайомі з запитом. Два інших заклади в Данії та Румунії мають подібну проблему з доступними місцями для тренувань.

Це остання перешкода в тривалих зусиллях доставити в Україну сучасні винищувачі F-16. Київ почав наполягати на появі літака через кілька місяців після повномасштабного вторгнення рф в лютому 2022 року, але отримав неодноразову відмову з боку адміністрації Байдена.

В травні 2023 року президент Джо Байден дав дозвіл на прохання інших країн надіслати їхні F-16, але матеріально-технічні проблеми неодноразово затримували навчання. Ще більше ускладнювало зусилля те, що західним країнам знадобилися місяці, щоб погодитися відправити власні літаки в Україну.

Данія, Норвегія, Нідерланди і Бельгія цього літа планують відправити до Києва більше 60 літаків F-16 американського виробництва.

Українці стверджують, що можливість літати на більшій кількості F-16 допоможе Києву відтіснити російські сили від лінії фронту в таких місцях, як Харків, куди Москва просунулася останніми тижнями. Проте США заявили, що не очікують, що реактивні літаки змінять правила на полі бою.

Ця історія заснована на інтерв’ю з вісьмома колишніми та нинішніми чиновниками та законодавцями США, України та Європи, багатьом з яких дозволили залишитися анонімними, щоб говорити про делікатні дипломатичні розмови.

Під час серії зустрічей протягом останніх кількох тижнів Україна офіційно попросила США навчити додаткових пілотів на базі Національної гвардії Морріса в Тусоні, штат Арізона.

Законодавці на Капітолійському пагорбі, включно з конгресменом Джимом Хаймсом і конгресменом Майком Тернером, лідерами Комітету з розвідки Палати представників, також чинили тиск на адміністрацію, щоб вона схвалила додаткове навчання. Минулого місяця вони разом із кількома іншими законодавцями написали до Пентагону листа з проханням визначити пріоритетність цього питання.

Але США повідомили українським військовим, що окрім обмеженого простору, інші країни стоять у черзі для підготовки F-16 на базі, і що вони не можуть порушити свої зобов’язання перед цими країнами.

"Ми розуміємо, що вони не хочуть розривати ці контракти, але вони можуть перевести своїх американських пілотів на іншу базу для навчання", - сказала Саша Устинова, український законодавець, яка виступала за навчання.

Нацгвардія планує вивчити 12 українських пілотів до кінця вересня в Тусоні, повідомила речник ВПС Лорел Фоллз.

Окрім Арізони, тренувальний центр у Данії також має обмежений простір і готується закритися в листопаді. Третя програма, яка розташована в Румунії і виконуватиметься підрядниками, ще не запущена.

"Десятки» пілотів з кількох країн проходять базову льотну підготовку та навчання F-16 у США та Європі", - заявив речник Пентагону майор Чарлі Дітц, відмовившись підтверджувати конкретні цифри.

"Ми розробили та впроваджуємо план навчання, який відповідає прогнозованим графікам розміщення літаків, які в кінцевому підсумку формуються низкою факторів, включаючи потреби в технічному обслуговуванні та підтримці, вимоги до інфраструктури та допоміжного обладнання, а також терміни пошуку літаків, а також пропускну здатність пілотів", – сказав Дітц.

Майор Ерін Ханніган, речник Національної гвардії Арізони, підтвердила, що простір у програмі обмежений через зобов’язання щодо запитів на навчання інших країн, фінансування та виконання потенційними студентами вимог до англійської мови.

"Окрім українських студентів, є багато інших країн, які зарезервували навчання протягом року", — сказав Ханніган.

"Кількість іноземних студентів-пілотів і місце їх походження не залежить від нашої школи, є багато інших факторів, які відіграють роль у цифрах, таких як фінансування, запити країн, випуск студентів із вивчення англійської мови та розподіл", - додав він.

Військово-повітряні сили також навчають пілотів F-16 на авіабазі штату Арізона і на об’єднаній базі в Техасі, але ці програми також мають обмежені місця для іноземних студентів. Ці місця зазвичай резервуються заздалегідь для пілотів з інших країн, які експлуатують F-16.

Ще вісім українських пілотів проходять підготовку в Данії, за словами колишнього чиновника Міноборони, який бере участь у програмі. Але цей об’єкт збирається закрити наступного року і більше не братиме участь у навчаннях, оскільки ВПС Данії переходять на малопомітні F-35.

Тим часом компанія Lockheed Martin, що виробляє F-16, і її субпідрядник Draken також готуються навчати пілотів на базі в Румунії, але ця програма дорога, а також матиме обмежену кількість місць, за словами колишнього чиновника та людини, знайомої з програма. Представник Lockheed передав питання щодо румунського об’єкта урядам США, Румунії і Нідерландів.

Очікується, що до кінця цього року навчання закінчать 20 українських пілотів F-16 - половина з 40, необхідних для керування повною ескадрильєю з 20 реактивних літаків, за словами колишнього чиновника Міністерства оборони. Вісім нових пілотів планується розпочати навчання в Румунії, а ще вісім незабаром прибудуть до Тусона, сказав колишній чиновник. Заклад у Данії не прийматиме додаткових пілотів.

За словами знайомого, серед навчальних закладів до кінця року для українських пілотів буде відкрито лише чотири місця.

Тим часом офіційні особи США місяцями попереджали, що F-16 не матиме великого значення на полі бою для України.

"Незважаючи на те, що реактивні літаки нададуть українцям додаткові можливості, яких вони зараз не мають… це не змінить кардинальної ситуації, наскільки я стурбований їхнім загальним військовим потенціалом", -сказав міністр ВПС Френк Кендалл сказав минулого року.