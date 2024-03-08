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ПОЛІТИКА

Україна від ЄС отримає €4,5 млрд у березні та ще €1,5 млрд у квітні

08 березня 2024, 15:56
Україна від ЄС отримає €4,5 млрд у березні та ще €1,5 млрд у квітні
Гроші надаватимуть у рамках Ukraine Facility.

Україна вже у березні отримає фінансову допомогу від Євросоюзу у розмірі 4,5 млрд євро, а у квітні - ще 1,5 млрд євро. Гроші надають у рамках програми Ukraine Facility.

Про це віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив на пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, повідомляє "Укрінформ",

Він розповів, що в Євросоюзі остаточно допрацьовують механізм Ukraine Facility, у рамках якого Україні пообіцяли надати 50 млрд євро до 2027 року.

"Перший транш цієї допомоги у розмірі 4,5 млрд євро надійде вже у березні, а незабаром за ним, у квітні, надійде 1,5 млрд євро", - зазначив віцепрезидент ЄК.

Нагадаємо, у лютому під час спеціального саміту лідери країн Євросоюзу схвалили ініціативу надати Україні 50 млрд євро фіндопомоги до 2027 року.

Гроші надаватимуть у рамках Ukraine Facility. Програма також передбачає, що Україна має виконувати умови для передачі коштів.

допомога УкраїніЄС

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