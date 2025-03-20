Україна вразила російський НПЗ на відстані 1000 км, демонструючи нову потужну зброю – Politico

Атака на НПЗ збільшує небезпеку для російської нафтової промисловості.

Спроба Дональда Трампа вмовити диктатора владіміра путіна на режим припинення вогню провалилася, але кремль, схоже, зацікавлений, щоб призупинити атаки на енергетичну інфраструктуру — у той час, коли Київ запустив свою нову ракету.

Про це пише Politico, називаючи крилату ракету Довгий Нептун потенційним козирем України.

Україна успішно випробувала свою першу крилату ракету великої дальності, вразивши нафтопереробний завод у російському Туапсе. Як зазначає автор видання, завод у Туапсе розташований приблизно за 1000 кілометрів від підконтрольної Україні території і удар призвів до пожежі, яку гасили три дні.

Атака на НПЗ збільшує небезпеку для російської нафтової промисловості - ключової експортної галузі, завдяки якій економіка рф все ще тримається на плаву, констатує Politico. Україна атакує російські нафтопереробні заводи, трубопроводи і насосні стації за допомогою безпілотників, вивівши з ладу близько 10% нафтопереробних потужностей країни-агресора.

"По суті, путін тихо підтвердив Трампу, наскільки сильно наші глибокі удари завдають шкоди російському енергетичному сектору. Це наш козир", — цитує видання народного депутата України Романа Лозинського.

Крилаті ракети ефективніші, ніж БпЛА, які були зброєю України для дальніх ударів по росії, але це не диво-зброя, зазначає Politico.

Так, за словами старшого аналітика благодійного фонду Повернись Живим Миколи Бєлєскова, самі по собі ці крилаті ракети не зможуть змінити хід війни. Навіть у тому разі, якщо їх буде в рази більше. Однак, підкреслив експерт, це не означає, що Україна не повинна розвивати ударний потенціал.

"Ракети плюс безпілотники будуть здійснювати комбіновані удари", — каже Бєлєсков.

Довгий Нептун вводить Київ у дуже обраний клуб виробників крилатих ракет, підкреслює Politico.

"Це зброя з дальністю польоту понад 500 кілометрів, яка несе потужні боєголовки, здатні завдати значної шкоди цілі", — підкреслюють у виданні.

Однак Нептун — це не єдина подібна зброя. Нещодавно президент України Володимир Зеленський продемонстрував український турбореактивний безпілотник Пекло з дальністю польоту 700 кілометрів.

У Politico також нагадали, що Нептун спочатку був розроблений як крилата ракета класу берег-корабель зі 150-кілограмовим боєголовкою і дальністю польоту до 300 кілометрів. Незабаром після повномасштабного вторгнення росії Україна атакувала Нептуном Чорноморський флот рф, відправивши на дно крейсер москва.

Україна працювала над тим, щоб Нептун був придатний для наземних атак і щоб ракета могла летіти далі. Результатом цього і став Довгий Нептун. В останні місяці його використовували для атак по ворожих цілях поблизу кордону з Україною, а атака на НПЗ у Туапсе стала найдальшим ударом Нептуна, констатували в Politico.

Нагадаємо, 14 березня, безпілотники атакували нафтокомплекс у російському місті Туапсе. Це підприємство входить до числа найбільших у рф та має потужність переробки близько 12 мільйонів тонн нафти на рік.