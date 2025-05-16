Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна втратила сотні мільйонів доларів на авансах за недоставлену зброю — розслідування FT

16 травня 2025, 13:07
Україна втратила сотні мільйонів доларів на авансах за недоставлену зброю — розслідування FT
Фото: U.S. DepartmentofDefense
Загалом, за даними видання, Україна витратила від $6 до $8 мільярдів на закупівлю озброєння з державного бюджету.

З 2022 року Україна втратила щонайменше $770 мільйонів на авансах за постачання зброї, яку так і не отримала від іноземних постачальників.

Про це йдеться у розслідуванні Financial Times, яке базується на витоку державних документів, судових матеріалах та десятках інтерв’ю з посадовцями, трейдерами й слідчими.

Загалом, за даними видання, Україна витратила від $6 до $8 мільярдів на закупівлю озброєння з державного бюджету. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році країна відмовилась від стандартних процедур закупівель, аби якомога швидше забезпечити армію зброєю. Це призвело до хаотичних контрактів, укладених поспіхом — часто через маловідомих посередників, із виплатами значних авансів і без належної перевірки.

Одним із таких випадків став контракт з американською компанією OTL Imports, яка належить Таннеру Куку з Аризони. У 2022 році вона отримала €17,1 млн авансу за контрактом на €49 млн, але так і не поставила боєприпаси. Україна виграла арбітраж у Відні, проте коштів не повернули. Слідство встановило, що компанія не мала необхідних дозволів для транспортування зброї.

Ще один гучний приклад — контракт з американською компанією Regulus Global на суму до $1,7 млрд. Україна внесла аванс у розмірі $62,6 млн і €14 млн, але звинувачує компанію у невиконанні зобов’язань. У вересні 2024 року Regulus припинила спілкування з держкомпанією "Спецтехноекспорт", яка подала позов до арбітражу в Лондоні з вимогою повернути $346 млн.

Засновник Regulus, Девід Сомеріндайк, стверджує, що Україна сама не виплатила узгоджений аванс у повному обсязі, а сама компанія вклала кошти у виробництво та логістику. Водночас українська сторона наполягає, що більша частина зброї не була поставлена.

Серед інших випадків — скандальна закупівля мінометів у продавців із Судану, пов’язаних із ФСБ росії та ПВК "Вагнер". Також Україна перерахувала значні суми компаніям, які не мали досвіду у сфері озброєння або були пов’язані з попередніми судовими справами й звинуваченнями у корупції.

Загалом ідеться про щонайменше 30 контрактів, за якими зброя або не була доставлена, або була поставлена у непридатному стані.

Посадовці наголошують: на тлі глобального дефіциту боєприпасів та високого попиту на зброю багато компаній завищували ціни, а частина збройних контрактів виявилась неякісними чи шахрайськими. Водночас деякі іноземні постачальники заявляють, що самі стали жертвами корупції з боку українських чиновників.

війназброя

Останні матеріали

Нафтові санкції вдарили б по росії зараз сильніше, ніж у 2022 році. Як це зробити безболісно для Заходу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Нафтові санкції вдарили б по росії зараз сильніше, ніж у 2022 році. Як це зробити безболісно для Заходу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 травня 2025, 12:22
Вікно можливостей для падіння імперії путіна широко відкрите. Принаймні до 2026 року – Ендрю Таннер
Політика
Вікно можливостей для падіння імперії путіна широко відкрите. Принаймні до 2026 року – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 травня 2025, 11:21
Куди спрямує наступний удар путін. На супутникових знімках видно нарощування російських військ біля кордону з Фінляндією – Daily Mail
Політика
Куди спрямує наступний удар путін. На супутникових знімках видно нарощування російських військ біля кордону з Фінляндією – Daily Mail
Переклад iPress – 16 травня 2025, 07:39
Огляд війни. Військові операції рашистів свідчать, що ніякого припинення вогню кремль не прагне – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. Військові операції рашистів свідчать, що ніякого припинення вогню кремль не прагне – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 травня 2025, 13:28
Новий тон Мерца в Бундестазі. Його послання є потужним та водночас делікатним – t-online
Політика
Новий тон Мерца в Бундестазі. Його послання є потужним та водночас делікатним – t-online
Переклад iPress – 15 травня 2025, 10:04
Польща готується до виборів. Чи позбавиться польська влада гальмування реформ – Politico
Політика
Польща готується до виборів. Чи позбавиться польська влада гальмування реформ – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2025, 08:33
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії
Технології
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії "транскордонних інцидентів". Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 14 травня 2025, 16:16
Таємна американсько-британська технологічна угода. Яке відношення до цього має Palantir? – Керол Кадвалладр
Політика
Таємна американсько-британська технологічна угода. Яке відношення до цього має Palantir? – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 14 травня 2025, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється