Україна виконала 2 із 7 умов для початку переговорів про членство в ЄС – ЗМІ

Звіт буде помірно позитивним.

Європейський Союз звітуватиме про те, що Україна виконала дві з семи умов для початку переговорів про членство.

Про це агентству Reuters повідомили два джерела в ЄС.

За їхніми даними, виконавчий орган блоку має намір підкреслити прогрес, досягнутий попри війну росії в Україні.

Двоє європейських чиновників, що ознайомились зі звітом, сказали журналістам, що Україна наразі відповідає двом критеріям. Один із них зазначив, що вони стосуються судової реформи та законодавства про засоби масової інформації, і додав, що звіт акцентуватиме на позитивних моментах.

"Прогрес є. Звіт буде помірно позитивним. Мова йде не про прикрашання реальності, а про визнання прогресу, наприклад, були відомі антикорупційні справи", — сказав співрозмовник Reuters на умовах анонімності.

Окрім боротьби з корупцією, ЄС також вимагає від України провести реформи Конституційного суду та правоохоронних органів, посилити заходи боротьби з відмиванням грошей, а також ухвалити закони для стримування олігархів і захисту прав національних меншин.

Третє джерело Reuters, також чиновник ЄС, знайомий з рекомендаціями Євросоюзу щодо верховенства права для України, додав: "Щодо реформ, то стакан буде наполовину повний, ми б ніколи не прийняли негативного тону щодо України на даний момент. Судові реформи мають певний прогрес, хоча ще є ключові, які потрібно провести. Не всі задовільні".

17 червня Єврокомісія рекомендувала надати статус кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові, а також висунула низку умов, які Україна має виконати перед початком переговорів про вступ до Євросоюзу.

23 червня лідери ЄС зібралися у Брюсселі на саміт, де Україні та Молдові надали статус кандидата.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль 27 квітня заявив, що Україна виконала всі сім рекомендацій Єврокомісії, які їй надали під час набуття статусу кандидата, і буде готова розпочинати процедуру переговорів про вступ до ЄС уже наприкінці 2023 року.