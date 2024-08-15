Україна використовує дрони для систематичного захоплення російських військових у полон – Forbes

"Безконтактна капітуляція" може зберегти життя військовим у безнадійній ситуації і робить процес здачі в полон безпечнішим.

Сили оборони України почали систематично брати в полон військовослужбовців Збройних сил російської федерації, використовуючи для цього безпілотники, інколи оснащені динаміком і мікрофоном.

Про це йдеться в матеріалі Forbes.

За час війни в Україні вже зафіксовано кілька випадків, коли російські військові здавалися в полон дронам. Квадрокоптери типу Mavic, які можуть зависати на низькій висоті, дозволяють операторам бачити людину на землі, її озброєння, а також фіксувати її бажання здатися. Якщо раніше це були окремі спонтанні випадки, то зараз це виглядає як організована кампанія з "безконтактної капітуляції".

Крім прямого контакту з охочим здатися в полон, БПЛА також скидають листівки із закликами до капітуляції вздовж лінії фронту. Подібний метод застосовувався ще 1870 року під час облоги Парижа, але тоді записки скидали з повітряних куль. Сучасні листівки можуть являти собою QR-код із контактами для безпечної здачі в полон. Для російських солдатів в Україні є гаряча лінія "Я хочу жити", яка отримує понад 200 звернень на день.

Нещодавно українці продемонстрували ще один несподіваний спосіб застосування БПЛА, коли оператор запропонував російським військовим здатися в полон через динамік, прикріплений до безпілотника. На думку автора публікації, це відео показує, що українці організовано використовують БПЛА для захоплення в полон росіян, не чекаючи, поки противник сам вийде на зв'язок. Дрон із динаміком може не тільки літати над лінією фронту, а й встановлювати двосторонній зв'язок із будь-ким, хто захоче прийняти пропозицію.

Як зазначають у виданні, раніше безпілотники асоціювалися з жорстокими ближніми боями, однак згадані випадки показують, що дрони можуть зробити майбутні війни більш гуманними. Приймати капітуляцію ворога ризиковано в ближньому бою ризиковано. Як приклад наводиться відео, де російський солдат прикинувся, що здається, а потім кинув гранату в українців. БПЛА вирішують цю проблему — дрон може привести солдата в потрібне місце, наказати йому кинути зброю і лягти на землю.

"Страх з обох сторін може стати найбільшою перешкодою до капітуляції, і безпілотники можуть його пом'якшити", — підкреслив автор публікації.

У статті йдеться про те, що постійна присутність у небі ворожих БПЛА може чинити на солдатів потужний психологічний ефект. З'являється все більше відео, на яких російські військові стріляють у себе при наближенні FPV-дронів. Однак якщо під час артилерійського обстрілу солдат не може здатися, навіть якщо усвідомлює безнадійність ситуації, то під час атаки FPV-дрона він може помахати білим прапором або підняти руки, знаючи, що оператор помітить цей жест.

Автори матеріалу також згадали про захоплення в полон значної кількості солдатів ЗС рф у Курській області. Деякі з них здавалися великими групами. Серед них є прикордонники або інші війська другої лінії, які не були готові до реального бою. Кількість таких випадків, ймовірно, зростатиме, а БПЛА допоможуть полегшити процес їхньої капітуляції.

У виданні вважають, що наступним етапом буде поява БПЛА або наземного робота, який проводить детальний огляд бранця на предмет наявності зброї за допомогою металошукача. Можливо, безпілотники навіть зможуть зв'язувати бранців скотчем або іншими засобами фіксації.

"Майбутні війни можуть нагадувати постапокаліптичні фільми, де солдати ховаються під уламками згорілих машин, чекаючи смерті, поки безпілотники дзижчать над головою. Але коли оператор безпілотника може сказати цілям, що вони загнані в кут і їм краще здатися зараз, конфлікт 21-го століття може бути набагато більш цивілізованим і менш кривавим", — підсумували у виданні.