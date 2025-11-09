Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна вимагає термінового засідання МАГАТЕ через російські удари

09 листопада 2025, 09:09
Україна вимагає термінового засідання МАГАТЕ через російські удари
Фото: dpa
росія створює загрозу ядерній безпеці в Європі.

Україна вимагає термінового скликання засідання Ради керуючих МАГАТЕ через російські удари біля АЕС.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, росія під час сьогоднішніх атак навмисно завдала ударів по підстанціях, які забезпечують електроживлення Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій.

Він переконаний, що ці обстріли не були випадковими, а стали частиною свідомої стратегії Москви, що створює пряму загрозу ядерній безпеці в Європі.

"Це були не випадкові, а добре сплановані удари. Росія свідомо наражає на небезпеку ядерну безпеку всієї Європи", — написав Сибіга на Х.

У зв’язку з цим Україна вимагає термінового скликання засідання Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) для обговорення ситуації та вироблення спільної реакції на ці неприпустимі дії.

Міністр також звернувся до всіх держав, які поділяють принципи ядерної безпеки, — передусім до Китаю та Індії — із закликом вимагати від росії припинити безрозсудні атаки на енергетичну інфраструктуру, що живить атомні об’єкти.

"Необхідний глобальний тиск, щоб змусити москву припинити ядерний шантаж", — підсумував Сибіга.

війнаенергетикаМАГАТЕросія окупантиАндрій Сибіга

Останні матеріали

кремль співпрацює з німецькими партіями проти Мерца. Інші політики це критикують, але не обговорюють, як їм запобігти – t-online
Політика
кремль співпрацює з німецькими партіями проти Мерца. Інші політики це критикують, але не обговорюють, як їм запобігти – t-online
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 14:14
Ефект Чейні. Як Дік Чейні став випадковим архітектором влади Трампа – Макс Бут
Політика
Ефект Чейні. Як Дік Чейні став випадковим архітектором влади Трампа – Макс Бут
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 10:31
Евакуація, відступ, виведення військ... Поразка – Том Купер
Політика
Евакуація, відступ, виведення військ... Поразка – Том Купер
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 00:37
Вплив еволюції сприйняття загроз на трансатлантичний альянс. 4 сценарії майбутнього НАТО – Ерік Браттберг
Політика
Вплив еволюції сприйняття загроз на трансатлантичний альянс. 4 сценарії майбутнього НАТО – Ерік Браттберг
Переклад iPress – 06 листопада 2025, 16:42
Трамп справді був у бюлетенях. Демократи підривають коаліцію Трампа трьома великими перемогами на виборах – огляд американських ЗМІ
Політика
Трамп справді був у бюлетенях. Демократи підривають коаліцію Трампа трьома великими перемогами на виборах – огляд американських ЗМІ
Переклад iPress – 06 листопада 2025, 12:45
Політика
"Томагавки" для України – приємно, але не обов'язково. А чи потрібні ці ракети Німеччині? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 06 листопада 2025, 08:06
Захід погано розуміє мислення кремля. Як росія бачить наступну війну – Флоранс Гауб та Ендрю Монаган
Політика
Захід погано розуміє мислення кремля. Як росія бачить наступну війну – Флоранс Гауб та Ендрю Монаган
Переклад iPress – 05 листопада 2025, 16:41
Ера мікрочипів добігає кінця. Дата-центри стануть розміром із коробку – Джордж Ґілдер
Технології
Ера мікрочипів добігає кінця. Дата-центри стануть розміром із коробку – Джордж Ґілдер
Переклад iPress – 05 листопада 2025, 12:28
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється