Україна вимагає термінового засідання МАГАТЕ через російські удари

росія створює загрозу ядерній безпеці в Європі.

Україна вимагає термінового скликання засідання Ради керуючих МАГАТЕ через російські удари біля АЕС.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, росія під час сьогоднішніх атак навмисно завдала ударів по підстанціях, які забезпечують електроживлення Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій.

Він переконаний, що ці обстріли не були випадковими, а стали частиною свідомої стратегії Москви, що створює пряму загрозу ядерній безпеці в Європі.

"Це були не випадкові, а добре сплановані удари. Росія свідомо наражає на небезпеку ядерну безпеку всієї Європи", — написав Сибіга на Х.

У зв’язку з цим Україна вимагає термінового скликання засідання Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) для обговорення ситуації та вироблення спільної реакції на ці неприпустимі дії.

Міністр також звернувся до всіх держав, які поділяють принципи ядерної безпеки, — передусім до Китаю та Індії — із закликом вимагати від росії припинити безрозсудні атаки на енергетичну інфраструктуру, що живить атомні об’єкти.

"Необхідний глобальний тиск, щоб змусити москву припинити ядерний шантаж", — підсумував Сибіга.