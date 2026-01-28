Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна висловила протест Угорщині через звинувачення у втручанні у вибори

28 січня 2026, 18:56
Фото: з відкритих джерел
Раніше аналогічний крок зробили у Будапешті.

У середу, 28 січня, Міністерство закордонних справ України викликало угорського посла Антала Гейзера та висловило рішучий протест через неправдиві заяви Будапешта про нібито втручання Києва у парламентські вибори в Угорщині.

У МЗС України наголосили, що країна категорично проти втягування в передвиборчу кампанію, що шкодить двостороннім відносинам, та закликали Угорщину припинити "агресивну антиукраїнську риторику". Водночас Київ підтвердив готовність до конструктивної співпраці та підкреслив необхідність розблокування переговорів про вступ України до ЄС.

Раніше угорський прем’єр Віктор Орбан заявив про "щоденні погрози" з боку України, які нібито пов’язані з наближенням угорських виборів. Зокрема, Орбан стверджує, що президент Володимир Зеленський, глава МЗС Андрій Сибіга та спецслужби України нібито намагаються вплинути на політичну ситуацію, щоб у країні була проукраїнська влада.

