Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна визначила формат роботи з ЄС щодо допомоги – Зеленський

20 квітня 2026, 21:24
Україна визначила формат роботи з ЄС щодо допомоги – Зеленський
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Київ готує рішення для розблокування підтримки та санкцій проти рф.

Україна визначила формат співпраці з Європейським Союзом для розблокування пакета фінансової та військової підтримки, а також продовження санкцій проти росії. 

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

За його словами, українська сторона обговорила з дипломатами пріоритети на квітень і перші тижні травня та визначила подальші кроки у взаємодії з ЄС.

"Ми визначили формат роботи із Євросоюзом для розблокування пакета підтримки для України та продовження цілком справедливих обмежень росії через війну. Ми бачимо, що правильні зміни у європейській політиці можливі, і треба підготувати рішення щодо пакета підтримки, відкриття кластерів і санкцій проти росії", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що відсутність нових санкційних рішень послаблює позиції Європи та стимулює росію до продовження агресії.

"Це деморалізує захисників об’єднаної Європи і підштовхує росію продовжувати війну", – зазначив Президент.

Зеленський додав, що Україна й надалі працюватиме з партнерами "цілком конструктивно" та розраховує на взаємність з боку ЄС.

"Надав нашим дипломатам відповідні інструкції", – підсумував він.

Ми також писали, що Угорщина може розблокувати €90 млрд для України вже цього тижня.

 

Володимир ЗеленськийЄвросоюзпідтримка України

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється