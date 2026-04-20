Україна визначила формат роботи з ЄС щодо допомоги – Зеленський

Київ готує рішення для розблокування підтримки та санкцій проти рф.

Україна визначила формат співпраці з Європейським Союзом для розблокування пакета фінансової та військової підтримки, а також продовження санкцій проти росії.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

За його словами, українська сторона обговорила з дипломатами пріоритети на квітень і перші тижні травня та визначила подальші кроки у взаємодії з ЄС.

"Ми визначили формат роботи із Євросоюзом для розблокування пакета підтримки для України та продовження цілком справедливих обмежень росії через війну. Ми бачимо, що правильні зміни у європейській політиці можливі, і треба підготувати рішення щодо пакета підтримки, відкриття кластерів і санкцій проти росії", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що відсутність нових санкційних рішень послаблює позиції Європи та стимулює росію до продовження агресії.

"Це деморалізує захисників об’єднаної Європи і підштовхує росію продовжувати війну", – зазначив Президент.

Зеленський додав, що Україна й надалі працюватиме з партнерами "цілком конструктивно" та розраховує на взаємність з боку ЄС.

"Надав нашим дипломатам відповідні інструкції", – підсумував він.

