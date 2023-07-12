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ПОЛІТИКА

Україна й Швеція підписали угоди про оборонні закупівлі та обмін секретною інформацією

12 липня 2023, 14:51
Україна й Швеція підписали угоди про оборонні закупівлі та обмін секретною інформацією
Олексій Резніков
Міністр зазначив, що угода про співпрацю у сфері оборонних закупівель "відкриває великі можливості як для наших Збройних сил, так і для шведських компаній.

Україна і Швеція підписали у Вільнюсі дві угоди — про співпрацю у сфері оборонних закупівель та про обмін і взаємний захист секретної інформації.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Угода про співпрацю у сфері оборонних закупівель відкриває великі можливості як для Збройних сил, так і для шведських компаній, таких як концерн SAAB та інші", — зазначив Резніков.

Крім того, він повідомив про підписання між країнами угоди про обмін і взаємний захист секретної інформації.

"Довіра є наріжним каменем міцного партнерства. А доступ до інформації - ключ до успіху", — прокоментував Резніков.

SAAB — це один із найбільших виробників військової техніки, зокрема компанія створила винищувач JAS 39 Gripen.

ШвеціяУкраїнаРезніковугода

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