Україна запустила дрон-перехоплювач "Шахедів" у серійне виробництво
14 листопада 2025, 17:57
Технологію передали трьом першим виробникам, ще 11 готують виробничі лінії.
Український дрон-перехоплювач "шахедів" запустили у серійне виробництво.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
Технологію передали трьом першим виробникам, ще 11 готують виробничі лінії.
"Octopus — саме українська технологія перехоплення "Шахедів", розроблена Збройними силами й підтверджена у бою. Працює вночі, під глушінням і на низьких висотах. Таким чином запускаємо перехоплювачі в серійне виробництво, аби вони якнайшвидше стали на захист українського неба", - розповів міністр.