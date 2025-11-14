Україна запустила дрон-перехоплювач "Шахедів" у серійне виробництво

Український дрон-перехоплювач "шахедів" запустили у серійне виробництво.

Технологію передали трьом першим виробникам, ще 11 готують виробничі лінії.

"Octopus — саме українська технологія перехоплення "Шахедів", розроблена Збройними силами й підтверджена у бою. Працює вночі, під глушінням і на низьких висотах. Таким чином запускаємо перехоплювачі в серійне виробництво, аби вони якнайшвидше стали на захист українського неба", - розповів міністр.