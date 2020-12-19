Україна завершила дорозміщення єврооблігацій на 600 мільйонів доларів

Кошти від додаткового розміщення єврооблігацій були перераховані на рахунки Державної казначейської служби України

Україна провела розрахунки за дорозміщенням єврооблігацій-2033 на суму 600 мільйонів доларів з відсотковою ставкою 7,253%, загальна непогашена сума облігацій становить 2,6 мільярда доларів.

Довипуск відбувся з дохідністю 6,20% та ціною пропозиції при вторинному розміщенні 108,914%, повідомляє "Економічна правда". Єврооблігації включені в офіційний список та допущені до торгів на регульованому ринку біржі Euronext Dublin.

Інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (85%), хедж-фондів (13%), та пенсійних і страхових фондів (2%).

Найбільший попит був зі сторони інвесторів зі Сполучених Штатів, Сполученого Королівства та країн континентальної Європи, які придбали більшу частину єврооблігацій додаткового розміщення - їх частки склали 52%, 37% та 10% відповідно. Інвестори з Азії купили 1% додаткового розміщення.

Кошти від додаткового розміщення єврооблігацій були перераховані на рахунки Державної казначейської служби України та будуть використані для фінансування державного бюджету.

BNP Paribas and Goldman Sachs International виступили спільними лід-менеджерами транзакції.

В результаті завершення додаткового розміщення загальна основна сума доларових облігацій-2033 зовнішньої держпозики становить 2,6 млрд доларів.

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