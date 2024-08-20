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ПОЛІТИКА

Україні не потрібні ракети Storm Shadow для вторгнення в Курськ, заявляють у США

20 серпня 2024, 11:58
Україні не потрібні ракети Storm Shadow для вторгнення в Курськ, заявляють у США
Натомість Україна повинна використовувати "саморобні" безпілотники, як вже допомагають знищувати цілі.

Україна не повинна використовувати британські ракети Storm Shadow на території росії, оскільки "саморобні" безпілотники можуть завдати більшої шкоди російським військам, заявляють у США. Володимир Зеленський неодноразово просив США дозволити Україні вражати цими ракетами російські цілі під час вторгнення України в росію.

Про це пише газета The Telegraph.

Американські чиновники стурбовані тим, що розміщення британських ракет дальнього радіусу дії в самій росії буде розцінене Кремлем як ескалація і може викликати відплату з боку росії партнерам України.

"Україна фактично змогла здійснити реальний вплив, використовуючи свою власну програму БПЛА дальнього радіусу дії. Українські військові продемонстрували здатність вражати деякі з цих аеродромів, які знаходяться поза зоною досяжності ракет Storm Shadow, за допомогою власних БПЛА", — сказав урядовець.

Раніше Міноборони Британії заявляло, що Україна може використовувати британську зброю на території рф. Проте винятком для цього є ракети Storm Shadow. 

БританіяСШАStorm ShadowКурськвійна

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