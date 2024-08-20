Україні не потрібні ракети Storm Shadow для вторгнення в Курськ, заявляють у США
Україна не повинна використовувати британські ракети Storm Shadow на території росії, оскільки "саморобні" безпілотники можуть завдати більшої шкоди російським військам, заявляють у США. Володимир Зеленський неодноразово просив США дозволити Україні вражати цими ракетами російські цілі під час вторгнення України в росію.
Про це пише газета The Telegraph.
Американські чиновники стурбовані тим, що розміщення британських ракет дальнього радіусу дії в самій росії буде розцінене Кремлем як ескалація і може викликати відплату з боку росії партнерам України.
"Україна фактично змогла здійснити реальний вплив, використовуючи свою власну програму БПЛА дальнього радіусу дії. Українські військові продемонстрували здатність вражати деякі з цих аеродромів, які знаходяться поза зоною досяжності ракет Storm Shadow, за допомогою власних БПЛА", — сказав урядовець.
Раніше Міноборони Британії заявляло, що Україна може використовувати британську зброю на території рф. Проте винятком для цього є ракети Storm Shadow.