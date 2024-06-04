Україні не забороняли збивати бойові літаки у повітряному просторі росії – Білий дім

У Вашингтоні нагадали, що Україна так вже робила протягом цієї війни.

Україну не обмежували у праві збивати у російському повітряному просторі бойові літаки, які становлять потенційну загрозу, зокрема запускають керовані авіабомби.

Про це заявив на брифінгу представник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

"Я просто хочу зауважити, що в цьому контексті існує певна плутанина. Ніколи не було обмежень на те, щоб українці збивали ворожі літаки, навіть якщо ці літаки не обов’язково знаходяться в українському повітряному просторі", – сказав Кірбі.

Він наголосив, що українська армія "може збивати російські літаки, які становлять неминучу загрозу". При цьому Кірбі нагадав, що Сили оборони України це вже робили протягом війни.