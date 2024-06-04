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Україні не забороняли збивати бойові літаки у повітряному просторі росії – Білий дім

04 червня 2024, 21:55
Україні не забороняли збивати бойові літаки у повітряному просторі росії – Білий дім
Фото: УНН
У Вашингтоні нагадали, що Україна так вже робила протягом цієї війни.

Україну не обмежували у праві збивати у російському повітряному просторі бойові літаки, які становлять потенційну загрозу, зокрема запускають керовані авіабомби.

Про це заявив на брифінгу представник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

"Я просто хочу зауважити, що в цьому контексті існує певна плутанина. Ніколи не було обмежень на те, щоб українці збивали ворожі літаки, навіть якщо ці літаки не обов’язково знаходяться в українському повітряному просторі", – сказав Кірбі.

Він наголосив, що українська армія "може збивати російські літаки, які становлять неминучу загрозу". При цьому Кірбі нагадав, що Сили оборони України це вже робили протягом війни.

 

білий дімДжон Кірбівійна в Україніросія окупанти

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