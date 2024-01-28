Україні потрібні військові кораблі, будемо раді прийняти британські фрегати – командувач Військово-морських сил України

Українському флоту потрібні військові кораблі. Тому Україна зацікавлена у британських фрегатах, які Королівському флоту, ймовірно, доведеться "списати".

Про це повідомив командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв'ю Sky News.

Зазначається, що йдеться про фрегати HMS Argyll і нещодавно відремонтований HMS Westminster. Британські ЗМІ повідомляли, що Велика Британія змушена "списати" ці кораблі, щоб перенаправити моряків, які їх обслуговують, на фрегати нового класу.

Неїжпапа зазначив, що Україна готова прийняти британські військові кораблі, якщо буде така можливість.

"Звичайно, ВМС потрібні військові кораблі, тому що ми розуміємо, що без кораблів немає флоту. Тому, якщо буде ухвалено таке рішення, що стосується можливості передачі двох фрегатів Військово-морським силам України, ми будемо цьому дуже раді", - сказав командувач.

Нагадаємо, що у грудні Міністерство оборони Британії підтвердило, що передасть Україні два тральники для розмінування.