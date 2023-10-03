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ПОЛІТИКА

Україні спростили транзит зерна до одного з найбільших портів у Балтійському морі

03 жовтня 2023, 11:18
Україні спростили транзит зерна до одного з найбільших портів у Балтійському морі
зерно корабель
країна запропонувала перенести ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль аграрних вантажів з українсько-польського кордону до литовського порту.

Україна, Польща та Литва домовилися про "зелений коридор" для транзиту українського зерна через Польщу в литовський порт Клайпеди — це один із найбільших на Балтійському морі.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

Міністр Микола Сольський після переговорів з польським і литовським колегою — Робертом Телусом та Кястутісом Навіцкасом заявив, що Україна запропонувала перенести ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль аграрних вантажів з українсько-польського кордону до литовського порту.

Телус та Навіцкас підтвердили, що їхні уряди підтримують такий механізм контролю і вважають це конструктивним кроком.

Польський міністр після переговорів сказав, що перевірки транзитного зерна переносяться в Клайпеду уже з 4 жовтня.

"Як ми й казали раніше, до Польщі українське зерно не потрапить", – сказав він.

Між Польщею та Україною зросла напруга після того, як Варшава продовжила заборону на імпорт української, хоча Євросоюз 15 вересня зняв обмеження.

21 вересня міністр аграрної політики України домовився з польським колегою знайти рішення щодо зерна щодо імпорту зерна, яке враховує інтереси обох країн. Зі Словаччиною українська сторона того ж дня домовилася про систему торгівлі зерном.

ПольщаЛитвазерно

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