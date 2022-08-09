Українська компанія Culver Aviation представила інноваційну систему моніторингу за Землею
Про це повідомляє Delo.ua.
Зазначається, що система повністю автоматизована завдяки використанню безпілотних літальних апаратів (БПЛА) з вертикальним стартом та приземленням. На одному заряді літак може пролетіти до 45 км в один бік з можливістю повернення.
Базова станція містить до шести таких безпілотників, на кожен з яких можна встановити один із таких типів корисного навантаження:
- відеокамера;
- відеокамера із тепловізором;
- цифрова фотокамера;
- мультиспектральна камера;
- екодатчик;
- будь-яке кастомне обладнання, що відповідає заданим габаритам та масі.
Так, є можливість комплексно спостерігати з повітря за будь-якими об'єктами. Система буде корисна у роботі спецслужб:
- пожежники,
- дорожні частини,
- екологічні служби,
- комунальні та інфраструктурні служби.
Для її управління потрібен лише один фахівець із будь-якої точки світу.
"У нашого рішення немає аналогів щодо рівня автоматизації та можливостей масштабування. Це новий підхід до роботи з БПЛА та даними. Бізнес та державні структури зможуть безперервно отримувати та обробляти інформацію в автоматичному режимі за мінімальної участі людини та приймати правильні управлінські рішення. З Menatir це на 30% дешевше, ніж із традиційними безпілотними комплексами та вертольотами", - зазначив CEO Culver Aviation та автор проекту Олександр Даниленко.
Зазначимо, Menatir - це мережа базових станцій у вигляді стандартних контейнерів із розміщеними всередині безпілотними літальними апаратами. Контейнери захищають літаки, забезпечують їхній запуск, посадку, виконання місії, зарядку та передачу зібраних даних. Все це відбувається в автоматичному режимі.
Нагадаємо, компанія Arianespace здійснила успішний запуск ракети-носія Ariane 5 з космодрому Куру у Французькій Гвіані, яка вивела на геостаціонарну орбіту найбільший супутник оператора супутникового зв'язку Eutelsat.
Раніше повідомлялось, що українським аеророзвідникам присвятили фігурку LEGO.
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