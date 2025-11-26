Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
НАТО та Україна оголосили про запуск програми оборонних інновацій

26 листопада 2025, 15:43
Україна НАТО
Команди компаній із країн НАТО та з України зможуть претендувати на спільні гранти на загальну суму 10 мільйонів євро, які розподілять порівну.

Україна та НАТО оголосили про запуск першої спільної програми у сфері інновацій, технологій та інженерії – UNITE – Brave NATO.

Про це повідомила пресслужба Альянсу.

UNITE – Brave NATO стала першою платформою, спрямованою на масштабування прототипів та перевірених інноваційних технологій, які допоможуть покращити оперативну сумісність між Україною та країнами-членами НАТО.

З українського боку координацію програми здійснюватиме оборонний технологічний кластер Brave1, тоді як НАТО призначило своїм оператором Агентство зв'язку та інформації НАТО (NCIA), яке проводитиме перший конкурс.

Перший конкурс буде сфокусований на впровадженні нових технологічних рішень на полі бою, зокрема:

  • засобів протидії безпілотним літальним апаратам;
  • посилення систем протиповітряної оборони;
  • забезпечення стійких каналів зв'язку на передовій.

Команди компаній із країн НАТО та з України зможуть претендувати на спільні гранти на загальну суму 10 млн євро, які розподілять порівну. Реєстрація інтересу стане доступною онлайн найближчим часом, а спільні заявки прийматимуть у лютому 2026 року.

У разі успішного завершення пілотного етапу фінансування програми у 2026 році планують збільшити до 50 млн євро. Внесок НАТО буде профінансований у межах Комплексного пакета допомоги Україні, а Міністерство цифрової трансформації забезпечить відповідне співфінансування.

Наступні етапи UNITE – Brave NATO включатимуть розробку рішень у сферах:

  • систем протидії БПЛА (c-UAS);
  • SIGINT (радіоелектронна розвідка);
  • навігації в умовах електромагнітних перешкод;
  • безпілотних наземних систем.

Переможців першого конкурсу оголосять навесні 2026 року під час другого Форуму інноваторів у сфері оборони Україна – НАТО.

Під час візиту до Києва заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська наголосила, що програма відкриє нові можливості як для Альянсу, так і для України: інноватори з обох боків зможуть спільно працювати над вирішенням нагальних викликів на полі бою та надавати НАТО унікальний доступ до досвіду в режимі реального часу.

НАТОУкраїнаіновації

