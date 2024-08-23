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Українські атаки дронами можуть змусити росію забрати літаки і ППО подалі від фронту – WSJ

23 серпня 2024, 14:33
Українські атаки дронами можуть змусити росію забрати літаки і ППО подалі від фронту – WSJ
Збільшення кількості та дальності атак українських безпілотників стає дедалі більшою проблемою для росії.
Україна посилила атаки безпілотників, що може змусити росію забрати літаки й ППО далі від фронту.
 
Про це пише The Wall Street Journal (WSJ).
 
Як пояснює старший науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних збройних сил у Лондоні Джастін Бронк, хоча удари безпілотників завдають збитків росії, вони поки що не є стратегічно значущими.
 
"Однак нинішній рівень шкоди, завданої авіабазам, є тим, з чим росіяни не можуть просто змиритися в довгостроковій перспективі, оскільки з часом це стане серйозною проблемою для (військово-повітряних) сил", - вважає науковий співробітник.
 
На думку Бронка, удари безпілотників можуть також спонукати росію передислокувати частину своїх винищувачів і штурмовиків на бази, значно віддалені від України
 
."Це вже зменшило кількість випусків планерних бомб, оскільки російські літаки змушені літати далі на бази й з баз на фронт", - вказано в повідомленні.
 
Збільшення кількості та дальності атак українських безпілотників стає дедалі більшою проблемою для росії.
 
За словами старшого наукового співробітника з питань військової авіації та космосу Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Дугласа Баррі, хоча українські безпілотники не можуть замінити ракети дальнього радіуса дії, на використання яких Київ хоче отримати дозвіл, вони змушують росію замислитися над тим, де вона розміщує свої літаки й засоби протиповітряної оборони.
 
Ефективність безпілотника не лише в тому, що він вражає ціль – він має ефект, навіть якщо його збивають”, — пояснює Баррі.

 

війна в Україніросія окупантиатака безпілотників

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