Українські атаки дронами можуть змусити росію забрати літаки і ППО подалі від фронту – WSJ

Україна посилила атаки безпілотників, що може змусити росію забрати літаки й ППО далі від фронту.

Як пояснює старший науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних збройних сил у Лондоні Джастін Бронк, хоча удари безпілотників завдають збитків росії, вони поки що не є стратегічно значущими.

"Однак нинішній рівень шкоди, завданої авіабазам, є тим, з чим росіяни не можуть просто змиритися в довгостроковій перспективі, оскільки з часом це стане серйозною проблемою для (військово-повітряних) сил", - вважає науковий співробітник.

На думку Бронка, удари безпілотників можуть також спонукати росію передислокувати частину своїх винищувачів і штурмовиків на бази, значно віддалені від України

."Це вже зменшило кількість випусків планерних бомб, оскільки російські літаки змушені літати далі на бази й з баз на фронт", - вказано в повідомленні.