Українські дрони атакували Грозний

08 травня 2026, 10:57
Українські дрони атакували Грозний
Українські дрони вранці 8 травня атакували столицю Чечні – місто Грозний.
 
Про це повідомляє чеченський опозиційний Telegram-канал NIYSO та радник міністра оборони України Сергій Стерненко.
 
Кадри з місця влучання дронів у Грозному вже публікують у мережі.
 
"Вітання Кадирову передають українські дрони, які прямо зараз атакують Грозний", – підтвердив Стерненко.
 
Нагадаємо, у ніч на 8 травня безпілотники атакували одразу кілька російських міст. У Ярославлі спалахнула пожежа на НПЗ "Ярославнефтеоргсинтез", у Ростові-на-Дону - на підприємстві. Мер москви Собянін підтвердив збиття дронів над столицею, аеропорти Внуково і Домодєдово запровадили обмеження на польоти. Зокрема, нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" знову опинився під ударом укранських дронів – за останні дні це вже третя атака на один із ключових НПЗ росії за понад 1500 кілометрів від кордону.

 

Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Війна Ірану та Ізраїлю б'є по російських маршрутах. Каспійський ланцюг постачання став вразливим – RUSI
Війна Ірану та Ізраїлю б'є по російських маршрутах. Каспійський ланцюг постачання став вразливим – RUSI
