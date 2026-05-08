Українські дрони атакували Грозний
08 травня 2026, 10:57
Кадри з місця влучання дронів у Грозному вже публікують у мережі.
Українські дрони вранці 8 травня атакували столицю Чечні – місто Грозний.
Про це повідомляє чеченський опозиційний Telegram-канал NIYSO та радник міністра оборони України Сергій Стерненко.
"Вітання Кадирову передають українські дрони, які прямо зараз атакують Грозний", – підтвердив Стерненко.
Нагадаємо, у ніч на 8 травня безпілотники атакували одразу кілька російських міст. У Ярославлі спалахнула пожежа на НПЗ "Ярославнефтеоргсинтез", у Ростові-на-Дону - на підприємстві. Мер москви Собянін підтвердив збиття дронів над столицею, аеропорти Внуково і Домодєдово запровадили обмеження на польоти. Зокрема, нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" знову опинився під ударом укранських дронів – за останні дні це вже третя атака на один із ключових НПЗ росії за понад 1500 кілометрів від кордону.