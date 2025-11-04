Українські дрони атакували НПЗ рф, який постачає бензин до москви

ЗСУ використали понад 50 безпілотників для удару по стратегічній інфраструктурі.

Українські безпілотники знову завдали удару по одному з провідних нафтопереробних заводів росії - "ЛУКОЙЛ Ніжегороднєфтєоргсинтез" у Кстово, що забезпечує близько 30% споживання бензину в Московському регіоні.

Про це повідомили джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Сьогодні вночі українські дрони-камікадзе під керуванням операторів ГУР, Збройних сил та ССО здійснили наліт на завод. Для атаки було задіяно понад 50 дронів українського виробництва, зокрема моделі "Бобер" та FP-1.

Атака відбулася під час ремонту ректифікаційної колони — ключового обладнання для первинної обробки нафти, яке вже було пошкоджене під час попередніх ударів.

Російські пабліки та очевидці повідомляли про яскраву заграву над НПЗ, вибухи та пожежу на території заводу.

Номінальна потужність підприємства складає близько 17 млн тонн на рік, а продукція включає понад 50 найменувань: автомобільні, авіаційні та дизельні палива, нафтобітум, парафіни та інші нафтопродукти, які активно використовуються російськими окупаційними військами та оборонною промисловістю.