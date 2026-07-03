Українські удари охопили майже всю територію рф – Axios

За роки повномасштабної війни засоби та тактика України стають дедалі витонченішими.

Українські військові доводять, що можуть завдати удару практично по будь-якій точці на території росії, через що в рф стає дедалі менше безпечних місць.

Про це пише Axios.

Видання зазначає, що Україна проводить кампанію ефективних ударів по російській території, вражаючи нафтопереробні заводи, збройові підприємства, автоколони та стратегічну авіацію. Через це рф вже стикається з дефіцитом.

За роки повномасштабної війни засоби та тактика України стають дедалі витонченішими. Нещодавно ракети "Фламінго" успішно вразили свої цілі, зокрема завод "Титан-Баррикади", де виробляються російські артилерійські системи. Минулого року Україна також провела сміливу операцію "Павутина", завдавши удару по російській авіації дронами, які були переправлені контрабандою через кордон у вантажівках.

Зараз Україна значною мірою покладається на дрони вітчизняного виробництва та модифіковані ракети, завдаючи ударів по москві та Санкт-Петербургу, розташованих далеко від кордону. Згідно зі звітом CSIS, у 2026 році Україна різко перенесла війну на територію росії, організувавши серію ударів ближнього, середнього та дальнього радіусу дії з метою дезорганізації та знищення російської логістики та постачання. У звіті зазначається, що йдеться про класичне повітряне перекриття, хоча й із використанням дронів та ракет, а не літаків. Там само наводиться оцінка, згідно з якою з моменту вторгнення у 2022 році росія зазнала 1,4 млн бойових втрат.

Нагадаємо, що лише за останній тиждень попередження про ракетну небезпеку оголошувалися щонайменше у п'яти регіонах Приволзького федерального округу, в Астраханській та щонайменше чотирьох регіонах Північного Кавказу, а також у центральній росії – у Московській, Володимирській, Тамбовській, Орловській та Липецькій областях. Цього року регіони, де проживає понад 70% населення рф, принаймні один раз оголошували ракетну тривогу.