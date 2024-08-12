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ПОЛІТИКА

Українські війська риють окопи в Курській області росії, вказуючи на наміри залишитися – Forbes

12 серпня 2024, 13:32
Українські війська риють окопи в Курській області росії, вказуючи на наміри залишитися – Forbes
iakursk.ru
росія ще може контратакувати, але кожен день працює проти неї.

Українські сили в Курській області риють окопи, що вказує на підготовку до закріплення на позиціях та передбачає статичну війну.

Про це пише Forbes.

"Те, що обидві сторони зміцнюють свої позиції, не означає, що українці закінчили наступ. Це також не означає, що росіяни не можуть контратакувати  і відтіснити українців до кордону. Але це означає, що стабілізація лінії фронту – і довгострокова українська окупація частини Курська – є актуальним питанням", – йдеться у матеріалі.

російський військовий кореспондент Олександр Харченко в неділю заявив, що українські сили копають окопи в Курську. Він описав це як "найгірше, що може статися".

"Коли ворог візьме в руки лопати, через два дні буде так само важко взяти лісосмуги, як це було під Авдіївкою", – заявив російський воєнкор.

Видання зазначає, що це не означає, що російські війська не можуть контратакувати і відтіснити ЗСУ назад до кордону. Утім це означає, що стабілізація лінії фронту і довгострокова окупація частини Курської області є можливим варіантом розвитку подій.

"Кожен день, коли росіяни не контратакують, це день, коли українці закопуються глибше", – пише Forbes.

Автор матеріалу стверджує, що ЗСУ розмістили потенційно понад 10 000 військових у Курську та суміжній Сумській області України. Водночас російське Північне угруповання військ намагається перекинути на лінію фронту 10-11 батальйонів загальною чисельністю 4000 військових.

Водночас частина російського Північного угруповання військ, яке налічує 48 тисяч військовослужбовців, загрузла у Вовчанську на Харківщині.

"Якщо рф  відмовиться від просування у Вовчанську та інших прифронтових містах, російські військові можуть перекинути значні сили на Курськ. Дійсно, змусити росіян виснажити свої сили на інших фронтах, можливо, було головною метою українського корпусу вторгнення", - припускає видання та додає, що "після того, як траншеї будуть завершені, витіснення може стати довгостроковим, якщо не постійним".

війнаЗСУКурськ

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