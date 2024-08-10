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ПОЛІТИКА

Українські захисники атакували одну з газових вишок у акваторії Чорного моря

10 серпня 2024, 17:09
Українські захисники атакували одну з газових вишок у акваторії Чорного моря
Фото: Економічна правда
У ВМСУ розповіли деталі.

Військово-морські сили ЗСУ разом з Головним управлінням розвідки Міноборони  атакували одну з газових вишок в акваторії Чорного моря, де перебували росіяни.

Це підтвердив речник ВМСУ Дмитро Плетенчук після того, як подібну інформацію опублікувала низка Telegram-каналів разом із відеопідтвердженням.

"Один з тих випадків, коли подібне потрапляє в мережу. Так, це ВМС ЗС України у партнерстві з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Так, окупанти використовували цю локацію для GPS-спуфінгу з метою зробити небезпечним цивільне судноплавство. Допустити цього ми не можемо", – написав Плетенчук у Facebook.

За його словами, за пів доби до удару росіяни закинули на платформу обладнання та військовий персонал. Цивільних на момент удару там не було. 

"Штатний функціонал платформа не виконувала. Берегові ракетно-артилерійські війська ВМС ЗС України – це максимально серйозні чуваки", – додав Плетенчук.

Раніше стало відомо, що ГУР МОУ за допомогою морського дрона Magura V5 знищили російський катер проєкту КС 701 типу "Тунєц". Окрім того, пошкодження отримали ще три російські плавзасоби, тип яких ще встановлюють.

Зазначається, що катери "Тунєц" росіяни використовують для патрулювання акваторії та логістики у тимчасово окупованому Криму.

газКриматакаГУРвійна в Україні

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