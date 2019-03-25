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Український депутат потрапила до переліку 16 стипендіатів програми Єльського університету

Олена Сотник стала першою жінкою з України, яка братиме участь у програмі World Fellows Єльського університету
Народний депутат від «Самопомочі» Олена Сотник потрапила до переліку 16 стипендіатів програми World Fellows Єльського університету в США.
Український депутат потрапила до переліку 16 стипендіатів програми Єльського університету

Вона стала першою жінкою з України, яка братиме участь у цій програмі. Раніше стипендіатами-українцями були теперішній посол України в Канаді Андрій Шевченко, екс-міністр екології Ігор Шевченко, співголова Ради реанімаційного пакету реформ Тарас Шевченко та музикант Святослав Вакарчук, повідомляє "Радіо Свобода".

Програма World Fellows – це глобальна ініціатива Єльського університету з розвитку лідерів. Щороку університет визначає групу стипендіатів для інтенсивного чотиримісячного періоду академічного навчання.

36-річна Сотник є членом постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи та головою підкомітету Верховної Ради з питань адаптації українського законодавства до законодавства Європейського союзу. До початку роботи у Верховній Раді у 2014 році була виконавчим директором в адвокатській компанії.

Нагадаємо, що у 2017 році українська депутатка Сотник очолила юридичний комітет ПАРЄ.

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25 03 2019 21:28
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