Український драматург Павло Ар'є запідозрив творців серіалу "Чорнобиль" у плагіаті

Монолог літньої жінки на початку четвертої серії дуже схожий на слова героїні з п'єси "На початку і в кінці часів"

У новому популярному серіалі "Чорнобиль" виробництва HBO український драматург Павло Ар'є зауважив сцену, дуже схожу на фрагмент з його п'єси "На початку і в кінці часів".

Такий висновок можна зробити зважаючи на його пост у Facebook та коментарі користувачів під ним, інформує LB.ua.

На початку четвертої серії жінка похилого віку говорить про те, чому вона не бажає виїжджати з Чорнобильської зони. Цей монолог дуже подібний на слова героїні Баби Фросі з п'єси "На початку і в кінці часів".

На початку цієї серії монолог героїні абсолютно ідентичний зі словами зі "Сталкера". (Під такою назвою п'єсу Павла Ар'є показують у київському Молодому театрі), підкреслила журналістка Олена Ребрик у Facebook.

Ребрик також зазначила, що "ця сцена і цей монолог - геніальні, це художня квінтесенція нашого болю і однієї окремої лінії".

Автор п'єси Ар'є зазначив, що коли він подивився початок серії, то в нього був шок і підвищився тиск. Він відзначив, що "його просто кинули", при цьому суть справи навіть не в грошах.

П'єса авторства Ар'є "На початку і в кінці часів" розповідає про сім'ю, що живе в Чорнобильській зоні відчуження, де однією з головних героїнь є згадана вище Баба Фрося.

Відзначено, що для написання п'єси автор жив з самоселами Чорнобильської зони, записував їхню живу мову, а також докладно вивчав побут.

Крім київського Молодого театру, п'єсу ставили також у Львівському театрі ім. Лесі Українки.

Зазначимо, прем'єра серіалу "Чорнобиль" відбулася на HBO 6 травня. Перша серія отримала назву "1:23:45" - точний час вибуху на четвертому енергоблоці. На IMDB серіал отримав 9,5 бала з 10.

Усі п'ять серій були зняті шведським режисером Юханом Ренке, який до цього працював над серіалом Netflix "Родовід", а також "Ходячі мерці" і "У всі тяжкі". Зйомки проходили здебільшого в Литві, але декілька сцен зняли в Україні.

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