CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїна посідає 8 місце у світі за кількістю міжнародних мігрантів українського походження.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українці восьмі у світі за кількістю міжнародних мігрантів
За кількістю міжнародних мігрантів українського походження Україна посідає 8-ме місце
Фото: з вільного доступу
Про це у Фейсбуці інформує Офіс омбудсмана із нагоди Міжнародного дня мігранта, передає Укрінформ.
“За кількістю міжнародних мігрантів українського походження Україна посідає 8-ме місце”, - йдеться у повідомленні.
У відомстві нагадали, що 19 вересня 2016 року Генеральна Асамблея ООН прийняла низку зобов'язань з питань біженців та мігрантів, які містяться в Нью-Йоркській декларації з тим, щоб посилити заходи захисту цих осіб.
Окрім того, Нью-Йоркська декларація засвідчує політичну волю світових лідерів, спрямовану на порятунок життів та захист прав людини, уточнюється у повідомленні.
10 грудня 2018 року на Міжурядовій конференції у Марракеші (Марокко) представники 164 держав схвалили Глобальний договір про безпечну, впорядковану і легальну міграцію, поінформували в установі.
Наголошується, що у останні десятиліття міграція набула величезних масштабів - у результаті глобалізації суспільства значно збільшилася кількість людей, які прагнуть і здатні переміститися в інші місця.
Як поінформували у Офісі омбудсмана, наразі кожна 35-та людина живе, навчається або працює за межами своєї країни, а загальна чисельність мігрантів становить понад 300 мільйонів осіб.
“За даними ООН, загальна частка мігрантів від всіх жителів планети становить близько 3,5%, переважна більшість яких походить з Індії, Мексики та Китаю. Крім того, основна частка мігрантів проживає лише в десяти країнах: США, Німеччині, Саудівській Аравії, Росії, Великій Британії, ОАЕ, Франції, Канаді, Австралії, Італії”, - зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, 18 грудня світова спільнота відзначає Міжнародний день мігранта.
У цей день в 1990 році Асамблея прийняла Міжнародну конвенцію про захист прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей.
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