"Укроборонпром" провів випробування у повітрі першого українського ударного безпілотника на 1000 км

Укроборонпром максимально прискорив виробництво першого зразка

Державний концерн "Укроборонпром" випустив перший зразок безпілотника з дальністю ураження тисяча кілометрів і провів його випробування у повітрі.

"Розробка українського ударного дрона дальністю тисяча км і можливим корисним навантаженням до 75 кг досягла такого етапу, коли про нього не можна нічого говорити", - повідомила речниця "Укроборонпрому" Наталія Сад.

"Ми максимально прискорили виробництво першого зразка, випробували його в повітрі та готуємося до наступного етапу – демонстрації можливостей цього комплексу керівництву Сил безпеки та оборони нашої держави", - повідомили у держконцерні.