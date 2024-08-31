Умєров розказав, чому звільнили командувача Повітряних сил, і як це пов'язано з втратою F-16

За словами міністра, зараз триває розслідування катастрофи, залучено і західних партнерів.

Звільнення Миколи Олещука з посади командувача Повітряних сил ЗСУ не пов’язане із катастрофою винищувача F-16, що сталася кілька днів тому.

Про це розповів CNN міністр оборони України Рустем Умєров.

"Я б, мабуть, сказав, що це ротація. Це два окремих питання. На даному етапі я б їх не пов’язував", — сказав він.

Умеров назвав смерть пілота "прикрою" і заявив, що Україна намагається розібратися в причинах катастрофи.