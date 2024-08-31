Умєров розказав, чому звільнили командувача Повітряних сил, і як це пов'язано з втратою F-16
31 серпня 2024, 16:53
Фото: прес-служба Міноборони
За словами міністра, зараз триває розслідування катастрофи, залучено і західних партнерів.
Звільнення Миколи Олещука з посади командувача Повітряних сил ЗСУ не пов’язане із катастрофою винищувача F-16, що сталася кілька днів тому.
Про це розповів CNN міністр оборони України Рустем Умєров.
"Я б, мабуть, сказав, що це ротація. Це два окремих питання. На даному етапі я б їх не пов’язував", — сказав він.
Умеров назвав смерть пілота "прикрою" і заявив, що Україна намагається розібратися в причинах катастрофи.
"Ми аналізуємо те, що сталося. Ми також відкрили цей файл для наших партнерів, тому вони також аналізують це та розслідують разом з нами", - сказав Умеров.