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ПОЛІТИКА

Урок, на якому Китай може зосередитися, це "вплив санкцій на російську економіку" – директор ФБР

06 квітня 2023, 11:34
Урок, на якому Китай може зосередитися, це
Джерело:24tv
Що може бути сигналізувати про можливі плани Пекіна вторгнутися на Тайвань.

Китай вивчає війну росії проти України, зокрема, в плані підлаштування економіки під санкції, які запроваджують проти агресора.

Про це повідомляє директор Федерального бюро розслідувань США Крістоф Рей, якого цитує CNN.

"В той час, як США спостерігають за війною та вчаться з неї, Китай теж...Урок, на якому Китай може зосередитися - це вплив санкцій на російську економіку", - заявив Рей.

За його словами, китайський уряд почав вживати заходів для пом’якшення своєї економіки від потенційних санкцій. Тож він не виключив, що ці дії можуть слугувати "ключем" до потенційних майбутніх дій Пекіна проти Тайваню.

"Якби вони вирішили, наприклад, спробувати силою захопити Тайвань, ви можете очікувати, що буде введено безліч санкцій. Тому той факт, що китайці витрачають так багато часу на пом'якшення своєї економіки, ми називаємо таку поведінку підказкою", - зазначив директор ФБР.

Раніше повідомлялось, що Макрон заявив про важливість продовження торгівлі між Європою та Китаєм. За його словами відокремлення було б "фатальною помилкою".

КитайФБРвійна в Україні

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