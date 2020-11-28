Уряд дофінансує проєкт музею Голодомору

Його будівництво почали ще 12 років тому

Кабінет міністрів України 30 листопада підготує розпорядження, за яким мають дофінансувати проєкт будівництва комплексу Національного музею Голодомору-геноциду.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час вшанування пам'яті жертв голодоморів в Україні у суботу, 28 листопада, повідомляє "Громадське".

"Проєкт Національного музею Голодомору-геноциду дуже важливий для України: для нашої історії та майбутнього. Були певні проблеми з фінансуванням цього проєкту. Однак такі проєкти мають виконуватися в обов’язковому порядку. Я дав доручення Кабінету Міністрів, і вже в понеділок це питання буде вирішено. Проєкт буде обов’язково завершено", - заявив Володимир Зеленський.

Що з будівництвом музею?

Будівництво музейного комплексу почалося ще у 2008 році, тоді побудували тільки першу чергу. Будівництву другої черги (власне музею) перешкодила, як зазначають у музеї, зміна влади у 2009 році.

Повернулися до цього питання лише у 2016 році, після звернення Громадського комітету із вшанування пам'яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 рр. і Світового конгресу українців до президента та Кабміну.

Так, будівництво 2-ї черги Національного музею Голодомору-геноциду розпочато у 2017 році та має бути закінченим у 2023 році.

Щороку у четверту суботу листопада Україна відзначає День пам'яті жертв голодоморів - національний день пам'яті загиблих під час голоду у 1921-1923 роках, 1932-1933 роках та 1946-1947 роках. Масовий голод охопив всю територію УРСР, через що загинули мільйони українців.

У 2006 році Верховна Рада Україна ухвалила закон, за яким Голодомор визнаний геноцидом українського народу, здійсненим сталінським режимом. Низка країн офіційно визнали або засудили Голодомор як акт геноциду.

Читайте також: Сталінська гільйотина голоду: як жерли ті, хто морив Україну