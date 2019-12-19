Узбекистан став країною року - The Economist

"Три роки тому Узбекистан був старомодною пострадянською диктатурою, закритим суспільством з винятковою жорстокістю і некомпетентністю"

Після смерті Карімова в 2016 році до влади прийшов Мірзійоєв, однак, як стверджує видання, в Узбекистані спершу мало що змінилося. До активних дій новий президент перейшов у 2018 році. Його уряд значною мірою припинив примусову працю, дозволив працювати іноземним журналістам, відкрив більше прикордонних переходів, прийняв рішення закрити одну з найсуворіших в'язниць "Жаслик".

Узбекистан став країною року за версією британського журналу The Economist. На думку редакції журналу, в 2019 році стан справ у цій країні став "помітно менше деспотичним", повідомляє "Інтерфакс-Україна". Позитивні зміни почалися ще в 2018 році, коли президент Шавкат Мірзійоєв ініціював реформи, "які прискорилися за останній рік".

"Три роки тому Узбекистан був старомодною пострадянською диктатурою, закритим суспільством з винятковою жорстокістю і некомпетентністю", - йдеться в матеріалі. Автори зазначають, що режим президента Іслама Карімова змушував чоловіків, жінок і дітей працювати на плантаціях, через що країна була наповнена дисидентами, з якими велася активна боротьба.

Після смерті Карімова в 2016 році до влади прийшов Мірзійоєв, однак, як стверджує видання, в Узбекистані спершу мало що змінилося. До активних дій новий президент перейшов у 2018 році. Його уряд значною мірою припинив примусову працю, дозволив працювати іноземним журналістам, відкрив більше прикордонних переходів, прийняв рішення закрити одну з найсуворіших в'язниць "Жаслик". "Іноземних технократів запрошують допомогти перебудувати державну економіку", - зазначає журнал.

На думку The Economist, Узбекистану ще належить пройти довгий шлях, але в 2019 році "жодна інша країна не просунулася так далеко".

Цього року редакція видання розглядала кілька кандидатів на звання країни року. Крім Узбекистану, до списку потрапила Нова Зеландія, Північна Македонія і Судан.

Нова Зеландія була відзначена журналом за дії її уряду після нападів на мечеті в місті Крайстчерч. Північна Македонія - за поступки Греції і зміну своєї назви, а Судан - за повалення диктатури Омара аль-Башира.

У 2018 році The Economist вибирав між Вірменією, Малайзією і Ефіопією. У підсумку звання країни року отримала Вірменія, яка, на думку журналу, показала, що "має шанси на демократію і оновлення".